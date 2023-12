Walmart de México y Centroamérica: preços e inflação

O Walmart de México y Centroamérica (Walmex) escreveu algumas de suas ações sobre preços em um contexto de inflação.

Subsidiária da Walmart Inc, a retalhista informou que investiu agressivamente em preços em 2022 e alargou o seu spread de preços em 100 pontos base a partir de 2021.

Em relação ao formato da loja Bodega, a Walmex disse que está a trabalhar para cumprir a sua promessa de ter «preços baixos todos os dias», de acordo com o seu próprio slogan.

Nas suas próprias palavras, a Walmart de México e da América Central atingiu um novo máximo histórico de preços baixos e manteve a qualidade dos seus produtos, proporcionando aos seus clientes a melhor experiência de compra.

Na Bodega, com as suas campanhas Morralla, ofereceu mais de 2.800 artigos de cinco a 35 pesos, o que permitiu aos clientes comprarem cabazes completos.

Além disso, a empresa afirma que cuidou da carteira de seus clientes, mantendo os preços fixos por até 90 dias, garantindo que a cesta básica permanecesse acessível a todos.

Por outro lado, no Walmart Supercenter, o Walmex criou o programa «Los Básicos de tu canasta», com o objetivo de combater a inflação e cuidar da economia dos seus clientes com preços baixos em mais de 100 produtos.

Graças a estes esforços, as taxas do Net Promoter Score (NPS) melhoraram em 2022, em comparação com o ano anterior, e o diferencial de preços melhorou, mantendo-nos em linha com o objetivo estabelecido no início do ano.

Walmart de México

Na América Central, a empresa conta com importantes campanhas comerciais, como Precios Rojos, Quetzales Campeones e Súper Bombazos, com foco na precificação de itens básicos nos formatos Bodega e Descuento.

A Walmart do México e Centroamérica também melhorou a sua comunicação através de campanhas como Súper Ahorros e Llena tu Carrito a Precio Pali.

«Todas estas estratégias permitiram-nos posicionarmo-nos melhor, ganhar quota de mercado e oferecer produtos de consumo básico aos preços mais acessíveis da região», afirmou a empresa.

PACIC

Durante 2022, o Walmart do México e Centroamérica juntou-se aos esforços do governo federal mexicano na luta contra a inflação no âmbito do Programa Contra a Inflação e o Custo (PACIC), implementando-o em todas as suas lojas de autosserviço desde a sua primeira fase em maio.