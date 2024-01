Ventes de véhicules légers (voitures et camionnettes) au Mexique

Les ventes de véhicules légers neufs (voitures et camionnettes) au Mexique se sont élevées à 1,361,433 unités en 2023, soit une hausse de 24,4% en glissement annuel.

Parmi les marques ayant les volumes de vente les plus élevés, on trouve: Nissan, Chevrolet, Volkswagen, Toyota, Kia, Mazda, Chrysler, MG, Hyundai et Ford.

Après avoir atteint un record en 2016, avec un total de 1 million 607,165 unités, les ventes nationales mexicaines ont chuté à 950,063 nouveaux véhicules légers en 2020, l’année où les ravages de la pandémie de Covid-19 seront les plus importants.

De plus, au cours des deux années suivantes, la reprise partielle a été faible, avec 1,094,728 unités en 2021 et 1,094,728 unités en 2022, selon les données de l’Inegi.

Au Mexique, les ventes de voitures et de camions sont influencées par plusieurs facteurs, tels que l’économie, l’offre de modèles, les taux d’intérêt, l’inflation, les réglementations gouvernementales et les préférences des consommateurs.

Les marques les plus populaires au Mexique ont tendance à être celles qui proposent des modèles abordables, économes en carburant et dotés de caractéristiques adaptées aux besoins locaux.

Voitures et camionnettes

Les modèles les plus vendus sont la Nissan Versa, la Nissan NP300, la Chevrolet Aveo, la Kia Rio, la Nissan March et la MG5.

L’industrie automobile mexicaine compte cinq sous-secteurs principaux: les pièces d’équipement d’origine, les pièces de rechange, les pièces pour véhicules électriques et hybrides, les équipements spécialisés et les produits remanufacturés.

Parmi ces sous-secteurs, le Ministère américain du commerce voit de grandes opportunités dans les pièces d’équipement d’origine, les pièces de rechange et les pièces pour véhicules électriques.

Tendance

Le marché des véhicules électriques évolue rapidement au Mexique, car les constructeurs automobiles ont annoncé des objectifs stratégiques ambitieux pour faire passer leur offre de véhicules à essence à des véhicules électriques.

Ces plans prévoient également la réduction de leur propre empreinte carbone et de celle de leurs fournisseurs.

Bien que le marché des véhicules électriques et hybrides n’ait totalisé que 51,065 unités en 2022, cela représente une croissance de 8,5% par rapport à 2021.

Les véhicules hybrides représentaient 3,75% du marché total des VE, suivis par les véhicules électriques (0,51%) et les véhicules hybrides rechargeables (0,42%).

Au Mexique, les camionnettes et les VUS ont tendance à être très demandés en raison d’une préférence pour les véhicules plus grands et plus polyvalents.