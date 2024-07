Vendas internacionais de robôs industriais: top 5

Os cinco principais destinos das vendas internacionais de robôs industriais em 2023 foram a China, os Estados Unidos, a Alemanha, a Itália e o México.Os robôs têm sido utilizados na automação industrial e de fabrico há muitas décadas. Estes robôs industriais são normalmente braços robóticos grandes e estacionários concebidos para tarefas repetitivas em ambientes controlados, como linhas de montagem de fábricas. O seu objetivo é alcançar uma consistência, velocidade e força superiores às de um ser humano.

Vendas internacionais de robôs industriais

De acordo com a Organização Mundial do Comércio (OMC), estes são os países que mais importaram robôs industriais em 2023, medidos em milhões de dólares:

China: 1.252 (-9% em relação ao ano anterior).

Estados Unidos: 526 (-3 por cento).

Alemanha: 502 (+18 por cento).

Itália: 262 (+4 por cento).

México: 220 (+14 por cento).

Vantagens

Os robots industriais executam planos pré-programados por engenheiros humanos. Ao longo do tempo, tornaram-se mais sofisticados e são utilizados em muitas aplicações e em vários sectores. Embora esta automatização ofereça grandes benefícios, também tem as suas limitações. De acordo com a Sarcos Technology and Robotics Corporation, estes robôs trabalham normalmente em ambientes controlados, estão fixos num local e executam uma única tarefa repetitiva. Além disso, não são fáceis de reprogramar sem uma reciclagem dispendiosa e demorada.Os esforços recentes para utilizar a inteligência artificial em problemas de ambientes em mudança baseiam-se em grandes bases de dados e modelos de linguagem (LLM) na nuvem. Utilizam uma grande quantidade de dados robóticos do mundo real recolhidos ao longo do tempo. O treino é efectuado através da ligação a estas bases de dados, da procura de dados e modelos aplicáveis e da utilização dos novos dados para recomendar uma solução viável. Este processo requer uma conetividade constante à nuvem, o que aumenta os custos e consome muito tempo, reduzindo significativamente os benefícios destas tecnologias de inteligência artificial.No fabrico e na automação industrial, a produtividade e a rentabilidade dependem de evitar o tempo de inatividade. Este tempo de inatividade pode ser causado por vários factores. Em primeiro lugar, a programação e reprogramação de sistemas robóticos pode ser complicada. Além disso, as perturbações no ambiente controlado, como os obstáculos físicos ou o posicionamento incorreto, também podem causar problemas.Finalmente, a necessidade de implementar alterações na produção pode afetar o fluxo de trabalho.