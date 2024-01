Vantagens e desafios para os exportadores dos EUA no México

O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) descreveu algumas das principais vantagens para os exportadores americanos no México, bem como os seus desafios.

Entre as primeiras está o facto de as economias dos EUA e do México estarem altamente integradas e de os mexicanos estarem familiarizados com as práticas e produtos comerciais dos EUA.

Durante 2022-2023, o peso fortaleceu-se em relação ao dólar, levando a que a moeda mexicana fosse referida como o «super peso». Este facto permitiu que as importações dos EUA fossem mais baratas, o que poderia influenciar favoravelmente o volume de bens importados para o México.

A partilha de laços culturais, históricos, geográficos e familiares cria e facilita as oportunidades de comércio.

O Acordo México-EUA-Canadá (T-MEC) proporciona um melhor acesso ao mercado, nomeadamente em termos de operações aduaneiras e de propriedade intelectual e de medidas anti-corrupção.

Embora a presença alargada de representantes do governo e da indústria dos EUA facilite a identificação de oportunidades comerciais, os consumidores mexicanos associam as marcas dos EUA a um valor elevado e a uma qualidade consistente.

Os grandes retalhistas dispõem de sistemas logísticos e de distribuição cada vez mais sofisticados para as importações de elevado valor, e a maioria deles dispõe de opções de comércio eletrónico.

Outra vantagem é que investimentos logísticos consistentes garantem entregas fiáveis, preservando a qualidade dos produtos e reforçando a rede da cadeia de abastecimento entre os dois países.

Por último, os consumidores urbanos de rendimento alto e médio procuram frequentemente (e podem pagar) produtos importados.

Exportadores dos EUA

No que diz respeito aos desafios, a violência e a criminalidade afectam negativamente o comércio e podem dissuadir as pessoas de visitar ou investir no México.

Por um lado, os problemas fronteiriços são comuns e podem atrasar as expedições.

Por outro lado, as vagas de migrantes, as greves dos transportes (ferroviários e rodoviários) e outros problemas podem dificultar as operações nas fronteiras.

Todos estes factores podem provocar a paragem ou o atraso das operações nas fronteiras, o que resulta em perdas de dinheiro e de tempo.

As mercadorias importadas são frequentemente mais caras e os consumidores mexicanos são sensíveis aos preços.

Para além do facto de a logística em algumas pequenas cidades e zonas rurais do México continuar subdesenvolvida, as barreiras técnicas mexicanas e os requisitos de rotulagem podem causar atrasos na fronteira.

Os regulamentos de importação podem ser alterados sem aviso prévio e, por vezes, estão sujeitos à interpretação dos funcionários fronteiriços.

Os acordos comerciais do México com mais de 40 países criam concorrência para os produtos dos EUA.

Existe também uma maior concorrência por parte dos produtores e transformadores locais de produtos alimentares.

Algumas empresas americanas ainda não estão familiarizadas com a cultura comercial mexicana ou enfrentam barreiras linguísticas.

Alguns produtos exigem uma formação contínua dos consumidores, o que pode ser dispendioso e moroso.