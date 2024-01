Utilisation mondiale de pesticides: une tendance

Send an email

L’utilisation mondiale de pesticides a augmenté de 62 % entre 2000 et 2021, pour atteindre 3,5 millions de tonnes en 2021, selon les données de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Les principales entreprises produisant une large gamme de produits chimiques pour protéger les cultures agricoles contre les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes dans le monde entier comprennent Bayer Crop Science (Allemagne), Syngenta (Suisse), Corteva Agriscience (États-Unis), BASF (Allemagne), FMC Corporation (États-Unis), Sumitomo Chemical (Japon), Adama Agricultural Solutions (Israël) et Nufarm (Australie).

La quasi-totalité de l’augmentation de l’utilisation des pesticides s’est produite entre 2000 et 2016, avec un léger déclin jusqu’en 2018 et une reprise de la croissance par la suite.

Les contributions les plus importantes proviennent des Amériques, suivies de l’Asie, de l’Europe, de l’Afrique et de l’Océanie.

La part des Amériques, premier contributeur, est passée de 41 à 50% de la consommation mondiale de pesticides, tandis que celles de l’Asie et de l’Europe ont diminué de 5 à 6 points de pourcentage pour s’établir respectivement à 28 et 14%.

L’Afrique et l’Océanie ont appliqué de petites quantités de pesticides au fil du temps, mais c’est néanmoins l’Afrique qui a enregistré la plus forte croissance des applications de pesticides (+176%).

Utilisation mondiale de pesticides

Le Brésil est le plus grand utilisateur de pesticides en 2021, avec 0,72 million de tonnes, soit 20% du total mondial, loin devant les États-Unis d’Amérique (0,46 million de tonnes) et l’Indonésie (0,28 million de tonnes).

L’utilisation mondiale de pesticides par surface cultivée a augmenté de 35% dans les années 2000, passant de 1,5 kg/ha à 2,0 kg/ha ; la croissance s’est ensuite ralentie pour n’être plus que de 14% entre 2010 et 2021, avec toutefois d’importantes différences régionales.

Les taux d’application de pesticides en 2021 seront largement supérieurs dans les Amériques (4,7 kg/ha), suivies de l’Océanie, de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique.

Le Brésil

L’Asie et l’Europe sont les seules régions où l’utilisation de pesticides par surface cultivée a diminué entre le début des années 2010 et 2021.

Parmi les principaux utilisateurs de pesticides en 2021 mentionnés ci-dessus, c’est le Brésil qui a utilisé le plus de pesticides par surface cultivée (10,9 kg/ha), soit environ quatre fois la valeur des États-Unis d’Amérique (2,9 kg/ha) et près de six fois celle de la Chine (1,9 kg/ha).