USA Truck opera 1,990 tractocamiones en EU, México y Canadá

La empresa estadounidense USA Truck opera 1,990 tractocamiones en Estados Unidos, México y Canadá.

La compañía es uno de los 25 principales transportistas de carga de camiones de América del Norte cuando se mide por los ingresos operativos, según lo determina la clasificación anual más reciente de Transport Topics.

En 2019, USA Truck generó 522.6 millones de dólares en ingresos operativos consolidados. Al cierre de ese año, la flota de la compañía constaba de 1,990 tractores, que incluían 421 tractores contratistas independientes y 6,212 remolques.

USA Truck tiene dos segmentos reportables: Camiones, que consisten en la carga de camiones y las ofertas de servicios de carga dedicados de la compañía, y USAT Logistics, que consiste en las ofertas de corretaje de carga y servicios intermodales ferroviarios de la empresa.

El segmento de Camiones transporta carga de clientes a través de rutas irregulares utilizando equipos propios o alquilados o contratistas independientes.

Indicadores de la compañía

Los servicios de carga dedicados de USA Truck brindan servicios de transporte de carga similares, pero lo hacen de conformidad con los acuerdos mediante los cuales la compañía pone el equipo a disposición de un cliente específico para envíos a través de rutas particulares en momentos específicos, generalmente durante un período de varios años.

USAT Logistics brinda a sus clientes servicios de corretaje de carga, logística y servicio de transporte intermodal a través de la capacidad de terceros.

Tractocamiones de USA Truck

Al cierre de 2019, su estructura corporativa incluía a USA Truck Inc., y sus subsidiarias de propiedad absoluta: International Freight Services, Inc. (IFS); Davis Transfer Company Inc. (DTC); Davis Transfer Logistics Inc. (DTL) y B & G Leasing, L.L.C. (B & G).

USA Truck tiene su sede en Van Buren, Arkansas. La compañía transporta carga a través de Estados Unidos, Canadá y México.

Durante 2019 y 2018, USA Truck generó aproximadamente 7 y 8%, respectivamente, de los ingresos operativos de la compañía en México y Canadá.

Todos los tractores propiedad de la empresa están domiciliados en Estados Unidos.

Las operaciones del segmento de camiones de la compañía están respaldadas principalmente por gerentes de conductores, planificadores de carga y representantes de servicio al cliente.

Los gerentes de conductores lideran equipos de conductores profesionales y son el contacto principal de la compañía para cada uno de los miembros de su equipo de conductores.

Los planificadores de carga asignan cargas a los tractores disponibles de una manera destinada a maximizar las ganancias y minimizar los costos. Los representantes de servicio al cliente trabajan para satisfacer las necesidades de los cargadores, solicitar el flete y garantizar la entrega a tiempo mediante el monitoreo del movimiento de la carga.

Estos equipos monitorean la ubicación del equipo y dirigen su movimiento de manera segura, eficiente y practicable. La compañía se esfuerza por operar una flota segura y productiva mientras brinda un servicio al cliente superior.

Servicios de transporte

El segmento de logística de USAT tiene una red de oficinas de ventas regionales ubicadas en todo Estados Unidos.

La empresa cree que la regionalización permite una mayor visión del mercado y fortalece las relaciones con los clientes y operadores por igual, al tiempo que aprovecha las habilidades y la visión del mercado local de los líderes que administran estos centros.

La compañía tiene una base diversificada de carga y clientes, y enfoca los esfuerzos de mercadeo en clientes que tienen necesidades de envío consistentes dentro de la mitad este de los Estados Unidos, que es el área operativa predominante para su operaciones de tractocamiones.

USAT Logistics ofrece servicios en todo el país, y la comercialización cruzada de ofertas de servicios le permite posicionar estratégicamente los equipos disponibles, al tiempo que brinda una gama completa de soluciones de transporte de la cadena de suministro a sus clientes.

