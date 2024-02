UPS augmente de 5,9 % la superficie de ses installations aux États-Unis

UPS a annoncé une croissance de 5,9% en glissement annuel de la superficie de ses installations d’exploitation aux États-Unis en 2023, pour atteindre 90 millions de pieds carrés.

L’entreprise mondiale de gestion de la chaîne logistique et de livraison de colis possède ou loue plus de 1,000 installations d’exploitation de colis aux États-Unis.

Ces installations disposent de véhicules et de chauffeurs stationnés pour l’enlèvement et la livraison des colis, ainsi que de la capacité de trier et de transférer les colis.

Les installations les plus importantes assurent également l’entretien des véhicules et des équipements et emploient des équipements mécaniques spécialisés pour le tri et la manutention des colis.

En outre, UPS possède ou loue environ 800 installations dans le cadre de ses activités internationales de transport de colis, avec une superficie d’environ 21 millions de pieds carrés, soit la même superficie qu’en 2022.

Comment l’entreprise a-t-elle clôturé l’année sur le plan financier? Avec un chiffre d’affaires en baisse de 9,3%, à 90,958 millions de dollars, et un bénéfice en baisse de 41,9%, à 6,708 millions de dollars, si l’on compare 2023 à 2022.

UPS

Globalement, la société joue un rôle crucial dans l’industrie mondiale du transport et de la logistique, en fournissant des services essentiels de livraison de colis et en gérant les chaînes d’approvisionnement pour les entreprises du monde entier.

UPS possède son siège social à Atlanta, en Géorgie, et son siège informatique à Parsippany, dans le New Jersey.

Les principales opérations informatiques d’UPS sont regroupées dans un centre appartenant à la société dans le New Jersey, tandis qu’elle possède un centre de secours en Géorgie.

Les avions de la société sont exploités en étoile aux États-Unis, sa principale plate-forme aérienne, Worldport, étant située à Louisville, dans le Kentucky.

Parallèlement, sa principale plate-forme européenne est située en Allemagne, et en Asie, elle exploite deux grandes plates-formes en Chine et une à Hong Kong.

Logistique

La société possède ou loue plus de 600 installations, avec environ 46 millions de pieds carrés d’espace, qui soutiennent ses opérations de logistique et de fret.

Cela comprend environ 17 millions de mètres carrés d’entrepôts conformes aux normes de santé.

Enfin, la société possède et exploite un campus logistique d’environ 4 millions de mètres carrés à Louisville, dans le Kentucky.