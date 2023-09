UE e EUA: estratégia para o Indo-Pacífico

A União Europeia (UE) está a desenvolver uma estratégia de cooperação na região do Indo-Pacífico, uma das regiões economicamente mais dinâmicas do mundo.

No dia 5 de julho de 2022, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução sobre a Estratégia Indo-Pacífico no domínio do comércio e do investimento.

A resolução insta igualmente a Comissão Europeia a reforçar as suas parcerias e laços na região do Indo-Pacífico e sublinha a importância dos Acordos de Parceria Digital, bem como dos acordos comerciais bilaterais e regionais e dos regimes preferenciais.

A Comissão Europeia e o alto representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança adotaram uma Comunicação Conjunta sobre a Estratégia da UE para a Cooperação Indo-Pacífica em 16 de setembro de 2021 (EUR-Lex – 52021JC0024 – EN – EUR-Lex (europa.eu)).

Esta comunicação conjunta define ações concretas para reforçar o compromisso estratégico com a região do Indo-Pacífico.

União Europeia

Em 2022, a UE lançou vários pacotes de investimento: o pacote de investimento «Africa-EU Global Gateway», no valor de 150 mil milhões de euros de investimento, o pacote de investimento UE-ASEAN, no valor de 10 mil milhões de euros, e as iniciativas da Equipa Europa reveladas durante a Conferência Ministerial Indo-Pacífico e a Conferência sobre Conectividade Sustentável de Samarcanda.

Trabalhou-se na formalização de uma Agenda de Investimento do Portal Global UE-América Latina e Caraíbas, que foi apresentada em julho de 2023 na Cimeira da EUCELAC.

Estados Unidos

O presidente Joe Biden divulgou a sua primeira Estratégia de Segurança Nacional (ESN) em outubro de 2022.

A NSS, que continua a centrar a atenção dos EUA na China como um «desafio iminente» e na Rússia como uma ameaça «aguda», apela ao investimento em tecnologias emergentes e à modernização das forças armadas dos EUA, com especial atenção aos aliados na região do Indo-Pacífico e na Europa.

A Administração Biden também divulgou a versão pública da sua Estratégia Nacional de Defesa 2022 (NDS) em outubro.

De acordo com a NDS, a região do Indo-Pacífico continua a ser o centro do planeamento de defesa dos EUA, com especial ênfase na necessidade de manter e reforçar a dissuasão dos EUA contra a China.

A NDS tem em conta os desafios colocados pela Rússia, incluindo os relacionados com a sua invasão da Ucrânia, bem como as ameaças colocadas pela Coreia do Norte, pelo Irão e por organizações extremistas violentas. Além disso, as ameaças «não tradicionais», como as pandemias e as alterações climáticas, são incluídas na EDS no âmbito do diálogo sobre segurança nacional.