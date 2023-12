Tyson Foods: Centre de découverte et automatisation 

Tyson Foods exploite son Discovery Center pour la recherche et le développement aux États-Unis.

Situé à Springdale, dans l’Arkansas, le Discovery Center comprend plus de 40,000 mètres carrés d’installations pilotes de l’USDA et de la FDA, des groupes de consommateurs et des zones sensorielles, des laboratoires d’emballage et 19 cuisines de recherche.

Le centre permet à l’entreprise de fournir rapidement et efficacement aux clients de nouveaux produits de pointe pour la vente au détail et la restauration.

Dans l’ensemble, Tyson Foods mène des activités de recherche et de développement afin d’améliorer le développement des produits, d’automatiser les processus manuels dans ses installations de transformation et ses activités de production de poulets de chair, et d’améliorer les stocks de reproducteurs de poulets de chair.

En outre, l’entreprise dispose d’un centre d’automatisation de la fabrication à Springdale, conçu pour favoriser le développement de nouvelles solutions de fabrication et améliorer la formation des membres de l’équipe aux nouvelles technologies.

Elle dispose également de capacités de recherche et de développement dans plusieurs pays où elle est présente.

Centre de découverte

Les frais de recherche et de développement de Tyson Foods sont comptabilisés en charges au fur et à mesure qu’ils sont encourus. Les frais de recherche et de développement se sont élevés à 114 millions de dollars et 108 millions de dollars pour les exercices 2023 et 2022, respectivement, clos le 30 septembre.

Son principal objectif de marketing est d’être le fournisseur privilégié de bœuf, de porc, de volaille et de produits alimentaires préparés pour les clients et les consommateurs.

La société développe les marques Tyson, Jimmy Dean, Hillshire Farm, Ball Park, Wright, Aidells, ibp et State Fair, tout en soutenant des marques régionales et émergentes fortes, principalement par le biais d’une publicité, d’une promotion et de relations publiques distinctives pour les marques et les produits.

Avec 139,000 employés, Tyson Foods est l’une des plus grandes entreprises alimentaires au monde et un leader reconnu dans le domaine des protéines.