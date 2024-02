Trinity Industries: Trafic ferroviaire transfrontalier

Trinity Industries, l’un des principaux fabricants de wagons en Amérique du Nord, a été affecté par les problèmes du trafic ferroviaire transfrontalier entre le Mexique et les États-Unis.

L’entreprise a enregistré une croissance annuelle de 50,9% en 2023, pour atteindre 2,983 milliards de dollars, et la plupart de ses wagons sont fabriqués au Mexique.

Toujours sur une base annuelle, ses bénéfices nets ont augmenté de 76,4% pour atteindre 106 millions de dollars.

En septembre et décembre 2023, l’agence américaine des douanes et de la protection des frontières (CBP) a suspendu le trafic ferroviaire transfrontalier à Eagle Pass, au Texas, le principal passage frontalier utilisé pour les livraisons de wagons en provenance des installations de fabrication de Trinity Industries au Mexique.

Selon le CBP, cette mesure a été prise pour aider la patrouille frontalière américaine en raison de l’afflux récent de migrants à la frontière.

Bien que le trafic ferroviaire ait repris à Eagle Pass, l’instabilité à la frontière est permanente et rien ne garantit que des embouteillages ou des fermetures de frontières similaires ne se produiront pas à l’avenir.

La fermeture de la frontière entre les États-Unis et le Mexique par le CBP américain a eu un impact négatif sur les livraisons de wagons de Trinity Industries.

En outre, l’augmentation des inspections de véhicules par les États a entraîné une congestion du trafic de camions, ce qui a eu un impact négatif sur la chaîne d’approvisionnement de Trinity Industries.

Trinity Industries

L’entreprise surveille activement le trafic ferroviaire et routier et maintient un contact étroit avec toutes les parties prenantes, y compris les agences gouvernementales concernées, et continue d’évaluer les alternatives disponibles pour le transport ferroviaire et routier entre le Mexique et les États-Unis.

La poursuite de la congestion du trafic ferroviaire et routier à la frontière pourrait avoir une incidence négative sur ses livraisons et sa chaîne d’approvisionnement jusqu’à ce que la congestion soit résolue.

Logistique

En raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale, l’entreprise a continué à connaître des pénuries de matériaux utilisés pour fabriquer ou réparer certains types de wagons, ainsi que des perturbations dans le réseau de transport, ce qui a affecté sa capacité à livrer ces wagons à ses clients dans les délais impartis.

Trinity Industries possède des entreprises qui sont des fournisseurs de premier plan de produits et de services liés aux wagons en Amérique du Nord.

Elle commercialise ses produits et services de wagons sous la marque TrinityRail. La plateforme TrinityRail propose des services de gestion et de location de wagons, de fabrication, d’entretien et de modification de wagons, ainsi que d’autres produits et services de logistique ferroviaire.