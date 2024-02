Trinity Industries: Tráfego ferroviário transfronteiriço

A Trinity Industries, um dos principais fabricantes de vagões ferroviários na América do Norte, foi negativamente afetada por problemas no tráfego ferroviário transfronteiriço entre o México e os Estados Unidos.

A empresa registou um crescimento anual de 50,9% em 2023, para 2,983 mil milhões de dólares, e a maioria dos seus vagões ferroviários são fabricados no México.

Também numa base anual, os seus lucros líquidos cresceram 76,4% para 106 milhões de dólares.

Em setembro e dezembro de 2023, a Agência de Alfândegas e Proteção das Fronteiras dos EUA (CBP) suspendeu o tráfego ferroviário transfronteiriço em Eagle Pass, Texas, o principal posto fronteiriço utilizado para as entregas de vagões provenientes das instalações de fabrico da Trinity Industries no México.

De acordo com a CBP, esta ação foi tomada para ajudar a Patrulha Fronteiriça dos EUA devido ao recente afluxo de migrantes na fronteira.

Embora as operações de tráfego ferroviário tenham sido retomadas em Eagle Pass, existe uma instabilidade contínua na fronteira e não há garantias de que não ocorram congestionamentos ou encerramentos semelhantes no futuro.

Além disso, o aumento das inspecções estatais de veículos levou ao congestionamento do tráfego de camiões, o que teve um impacto negativo na cadeia de abastecimento da empresa.

Trinity Industries

A empresa monitoriza ativamente o tráfego ferroviário e de camiões e mantém um contacto estreito com todas as partes interessadas, incluindo as agências governamentais relevantes, e continua a avaliar as alternativas disponíveis para o transporte ferroviário e de camiões entre o México e os Estados Unidos.

A continuação do congestionamento de caminhos-de-ferro e camiões na fronteira pode afetar negativamente as suas entregas e cadeia de abastecimento até que o congestionamento seja resolvido.

Logística

Como resultado de perturbações na cadeia de abastecimento global, a empresa continuou a registar escassez de materiais utilizados para fabricar ou reparar determinados tipos de vagões ferroviários, bem como perturbações na rede de transportes, o que afectou a sua capacidade de entregar atempadamente esses vagões aos seus clientes.

A Trinity Industries possui empresas que são fornecedores líderes de produtos e serviços para vagões ferroviários na América do Norte.

Comercializa os seus produtos e serviços de carruagens sob a marca TrinityRail. A plataforma TrinityRail oferece serviços de gestão e aluguer de vagões; fabrico, manutenção e modificações de vagões; e outros produtos e serviços de logística ferroviária.