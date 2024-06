Traitement du pétrole par le SNR au Mexique

En 2023, le traitement de pétrole du système national de raffinage (SNR) du Mexique s’est élevé en moyenne à 792 Mbj (milliers de barils par jour).

Ce volume représente une baisse de 2,9% en glissement annuel, selon Pemex.

Le SNR mexicain est composé de six raffineries de Pemex:

Antonio M. Amor (RIAMA) à Salamanca, Guanajuato.

Lázaro Cárdenas à Minatitlán, Veracruz.

Héctor R. Lara Sosa à Cadereyta, Nuevo León.

Antonio Dovalí Jaime à Salina Cruz, Oaxaca.

Francisco I. Madero à Ciudad Madero, Tamaulipas.

Miguel Hidalgo à Tula, Hidalgo.

Selon Pemex, la baisse du traitement du pétrole s’explique par les travaux de réhabilitation prévus pour le second semestre de l’année.

Traitement du pétrole

Au cours de l’année 2023, les raffineries de Tula, Salina Cruz et Minatitlán se sont distinguées par leur performance opérationnelle, avec des niveaux de traitement de brut de 191 Mbd, 178 Mbd et 116 Mbd, respectivement.

Fin 2023, les six raffineries du système fonctionnaient normalement, avec un traitement de brut de 823 Mbd en décembre, et en janvier-février 2024, le traitement a augmenté pour atteindre environ 950 Mbd.

Le traitement de brut lourd dans les raffineries reconfigurées s’est élevé en moyenne à 235 Mbj, soit une baisse de 12,6% par rapport à 2022, en raison des travaux de réhabilitation prévus dans les usines combinées des raffineries de Madero et Minatitlán.

Actuellement, le traitement dans ces raffineries est supérieur à 110 Mbj et 120 Mbj respectivement, ce qui représente les meilleurs résultats annuels depuis la fin de l’année 2015.

L’utilisation de la capacité de distillation primaire de SNR s’est élevée en moyenne à 48,3%.

Les raffineries de Tula et de Salina Cruz ont été au-dessus de la moyenne obtenue à SNR, enregistrant une utilisation moyenne de 60,6% et 54,0%, respectivement.

Réglementation

La loi sur les hydrocarbures et la loi sur les revenus des hydrocarbures réglementent les activités allant de la prospection, de l’extraction et du raffinage à la distribution, au stockage, à la vente et à la commercialisation des hydrocarbures et permettent aux investisseurs mexicains et non mexicains de participer au processus d’appel d’offres pour la prospection, la production et le transport du pétrole et du gaz.

Ces lois permettent au gouvernement de confier les activités d’exploration et d’extraction du pétrole et du gaz à des entreprises privées, en plus de Pemex, qui a été réorganisée en une entité productive appartenant à l’État dans le cadre de la réforme constitutionnelle sur l’énergie adoptée en 2013.