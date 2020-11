TLC entre la ASEAN y la Unión Europea: poca convergencia

Un análisis del Parlamento Europeo concluyó que existe “poca convergencia” en la ruta de un TLC entre la ASEAN y la Unión Europea (UE).

En los últimos años, se han hecho varias declaraciones sobre la intención de reabrir las negociaciones birregionales, por ejemplo, en la 14a consulta de los Ministros de Economía de la ASEAN y el Comisario de Comercio de la UE en marzo de 2016.

Desde marzo de 2017, la Comisión Europea y los miembros del bloque asiático han realizado un ejercicio de balance para evaluar las perspectivas de reanudar las conversaciones.

El Grupo de trabajo conjunto, encargado de desarrollar un marco que establezca los parámetros para un futuro acuerdo, se reúne periódicamente.

En la declaración conjunta de 2019 publicada con motivo de la 22a Reunión Ministerial UE-ASEAN, ambos bloques reafirmaron su compromiso con el futuro ALC UE-ASEAN.

Durante su audiencia de octubre de 2020 en el Parlamento Europeo, antes de hacerse cargo de la cartera comercial de forma permanente, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Valdis Dombrovskis, afirmó que, hasta la fecha, ha habido poca convergencia entre las dos partes, así como dentro de la ASEAN, sobre el alcance del acuerdo; sin embargo, dada la importancia de la región, el compromiso con el proceso continuará.

ASEAN

La Asociación de Naciones del Sureste Asiático es una organización intergubernamental de estados del sudeste asiático creada el 8 de agosto de 1967 por cinco países: Tailandia, Indonesia, Malasia, Singapur y Filipinas.

En la actualidad está integrada por 10 países de la región del sudeste asiático: Malasia, Indonesia, Brunéi, Vietnam, Camboya, Laos, Myanmar, Singapur, Tailandia y Filipinas.

La región es un centro clave para el tránsito de mercancías europeas y tiene una posición importante en las cadenas de suministro regionales.

Development of EU exports and imports of goods to and from ASEAN

Además de los acuerdos celebrados individualmente por sus estados miembros, este bloque asiático ha firmado TLC’s con China, Hong Kong, Japón, Corea e India, y conjuntamente con Australia y Nueva Zelanda.

Los estados miembros de la ASEAN se encuentran entre los 15 países que concluyeron las negociaciones basadas en texto en 2019 para un acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP), y cuatro de ellos (Brunei, Malasia, Singapur y Vietnam), también son miembros del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), vigente desde 2018.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado