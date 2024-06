Tiendas 3B e OXXO: casos de sucesso 

A expansão das Tiendas 3B e OXXO representam histórias de sucesso, com uma perspetiva favorável.

Para a BBB Foods, proprietária das Tiendas 3B, o México representa uma oportunidade significativa devido à baixa penetração dos descontos no país.

A BBB Foods acredita que existe potencial para abrir pelo menos 12.000 lojas Tiendas 3B adicionais nas zonas urbanas do México, tendo em conta os actuais níveis de população.

As lojas 3B e OXXO

Para o efeito, a empresa identificou municípios com mais de 10.000 habitantes, uma vez que cada uma das suas lojas serve um número semelhante de pessoas numa área comercial de 800 metros a partir de cada loja.

Isto significa um aumento de seis vezes das suas 1.892 lojas registadas até 31 de dezembro de 2022.

Além disso, em 31 de dezembro de 2022, o México tinha apenas cerca de 26 lojas de desconto por milhão de habitantes, um valor consideravelmente inferior ao de mercados semelhantes como a Turquia, a Alemanha e a Polónia, que tinham, respetivamente, 261, 89 e 117 lojas por milhão de habitantes, de acordo com os dados do Euromonitor.

Se o México atingisse uma taxa de penetração semelhante à média destes países (cerca de 156 lojas de desconto por milhão de habitantes), o número total de lojas de desconto poderia atingir cerca de 20 064, tendo em conta a população mexicana de 129 milhões de habitantes.

Expansão

De acordo com a BBB Foods, isto representaria aproximadamente 16 700 lojas adicionais em comparação com as 3 900 lojas em funcionamento em 31 de dezembro de 2022.

Para contextualizar, a OXXO, a cadeia líder no mercado mexicano de lojas de conveniência, operava 21 458 lojas em 31 de dezembro de 2022.

Portanto, a margem de expansão é clara e a comparação com outros mercados sublinha o significativo potencial de crescimento das Tiendas 3B no México.

Executivo

Alejandro Davila é o Diretor Central de Imóveis da BBB Foods.

Antes de ingressar no Tiendas 3B em 2022, Dávila trabalhou na OXXO, onde atuou como Gerente Geral da OXXO Colômbia e esteve intimamente envolvido na expansão internacional da OXXO, supervisionando o crescimento da empresa na Colômbia, Chile, Brasil e Peru entre 2018 e 2021.