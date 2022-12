Tesla va construire une usine de voitures électriques au Mexique

Tesla va construire une usine de production de voitures électriques à Monterrey, au Mexique, a rapporté Bloomberg vendredi, citant des sources qui ont requis l’anonymat.

La société se concentre sur la mise au point de tous ses véhicules de production pour atteindre leurs capacités de production installées, ainsi que sur l’augmentation de la capacité de ses usines existantes.

Au début de l’année 2022, la production de Tesla était toujours affectée par des pénuries de semi-conducteurs et d’autres composants à l’échelle du secteur.

Les constructions du modèle Y à la Gigafactory Texas et les tests d’équipement à travers le processus de production de véhicules à la Gigafactory Berlin ont commencé fin 2021.

La prochaine phase de croissance de la production dépendra des tests et de la montée en puissance de Gigafactory Berlin et Gigafactory Texas, ainsi que de la capacité à compléter ses sources disponibles d’approvisionnement en cellules de batterie en fabriquant ses propres cellules qu’elle développe pour une production à haut volume, des coûts d’investissement et de production plus faibles et une plus grande autonomie.

Conformément à l’approche visant à innover les techniques de fabrication dans ses nouvelles usines, Tesla espère également être à l’avant-garde des nouvelles méthodes liées à la production de masse de ces cellules et à son concept unique de packs de batteries structurels.

Les objectifs de l’entreprise sont d’améliorer les performances des véhicules, de réduire les coûts de production et de les rendre plus abordables.

Voitures électriques

Toutefois, ces plans sont soumis aux incertitudes inhérentes à l’établissement et à la montée en puissance des opérations de fabrication, qui peuvent être exacerbées par le nombre de projets internationaux simultanés, toute contrainte liée aux composants à l’échelle de l’industrie susceptible d’augmenter le nombre de solutions de fabrication et de conception de la production requises, les pénuries de main-d’œuvre et tout impact futur d’événements indépendants de sa volonté, tels que la pandémie de Covid-19.

En outre, l’entreprise doit atteindre des objectifs technologiques ambitieux avec ses plans pour les cellules de batterie, ainsi que pour la fabrication itérative et les améliorations de la conception de ses véhicules avec chaque nouvelle usine.

Tesla conçoit, développe, fabrique, vend et loue des véhicules entièrement électriques à hautes performances et des systèmes de production et de stockage d’énergie, et propose des services liés à ses produits.

Elle vend généralement ses produits directement aux clients, notamment par le biais de son site web et de ses points de vente au détail.