Ternium: novas linhas de produção no México

A Ternium anunciou em fevereiro de 2022 a construção de novas instalações a jusante em Pesqueria, no estado de Nuevo Leon, no México.

Os projectos incluem uma linha de decapagem push-pull com uma capacidade anual de 550,000 toneladas e novas linhas de acabamento, cuja entrada em funcionamento está prevista para meados de 2024.

Os projectos incluem ainda um trem de laminagem a frio e uma linha de galvanização a quente com uma capacidade anual de 1,6 e 0,6 milhões de toneladas, respetivamente, que deverão entrar em funcionamento até ao final de 2025.

Com 34.458 trabalhadores no final de 2023, a Ternium é um produtor de aço com actividades no México, Argentina, Colômbia, Guatemala e Estados Unidos.

Os projectos são coerentes com a estratégia da Ternium de reforçar o seu posicionamento competitivo para substituir as importações no mercado mexicano e servir melhor os seus clientes com uma carteira de produtos mais vasta e tecnologicamente mais avançada.

Ternium

Em 2022, a empresa anunciou também a construção de novas instalações de produção de aço de redução direta na América do Norte, com uma capacidade de produção anual de 2,1 e 2,6 milhões de toneladas, respetivamente.

Espera-se que este projeto faça avançar a integração do sistema industrial da Ternium, reforce a sua posição como fornecedor líder de aço na região e apoie a sua conformidade contínua com o requisito «cast and pour» do T-MEC para a indústria automóvel.

Ambiente

Além disso, as novas instalações ajudarão a promover os objectivos de descarbonização da empresa devido à sua baixa intensidade de emissões de dióxido de carbono.

A sua vontade de mudar do gás natural para o hidrogénio, sempre que possível, permitirá mais reduções de emissões.

Outro anúncio foi a construção de um parque eólico na Argentina, atualmente em curso.

Esta nova instalação permitirá à empresa substituir cerca de 65% da eletricidade que atualmente compra a terceiros para as suas operações na Argentina.

Em julho de 2023, a Ternium aumentou a sua participação no grupo de controlo da Usiminas, uma empresa líder na produção de planos de aço no mercado brasileiro, e celebrou novos acordos de accionistas que estabelecem uma nova estrutura de governação para a Usiminas.