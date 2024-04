Ternium: nouvelles lignes de production au Mexique

Ternium a annoncé en février 2022 la construction de nouvelles installations en aval à Pesqueria, dans l’État de Nuevo Leon, au Mexique.

Les projets comprennent une ligne de décapage push-pull d’une capacité annuelle de 550,000 tonnes et de nouvelles lignes de finition, dont la mise en service est actuellement prévue pour le milieu de l’année 2024.

Parmi les autres projets figurent un laminoir à froid et une ligne de galvanisation à chaud d’une capacité annuelle de 1,6 et 0,6 million de tonnes, respectivement, qui devraient entrer en service d’ici à la fin de 2025.

Avec 34,458 employés à la fin de 2023, Ternium est un producteur d’acier présent au Mexique, en Argentine, en Colombie, au Guatemala et aux États-Unis.

Les projets s’inscrivent dans la stratégie de Ternium visant à renforcer sa position concurrentielle afin de remplacer les importations sur le marché mexicain et de mieux servir ses clients grâce à une gamme de produits plus large et plus avancée sur le plan technologique.

Ternium

En 2022, l’entreprise a également annoncé la construction de nouvelles installations de production d’acier par réduction directe en Amérique du Nord, d’une capacité de production annuelle de 2,1 et 2,6 millions de tonnes, respectivement.

Ce projet devrait faire progresser l’intégration du système industriel de Ternium, renforcer sa position en tant que fournisseur d’acier de premier plan dans la région et l’aider à continuer à se conformer aux exigences du ACEUM en matière de «moulage et coulage» pour l’industrie automobile.

Environnement

En outre, la nouvelle installation contribuera à la réalisation des objectifs de décarbonisation de l’entreprise grâce à la faible intensité de ses émissions de dioxyde de carbone.

Sa volonté de passer du gaz naturel à l’hydrogène, lorsque c’est possible, permettrait de réduire davantage les émissions.

La construction d’un parc éolien en Argentine, actuellement en cours, a également été annoncée.

Cette nouvelle installation permettra à l’entreprise de remplacer environ 65% de l’électricité qu’elle achète actuellement à des tiers pour ses activités en Argentine.

En juillet 2023, Ternium a augmenté sa participation dans le groupe de contrôle d’Usiminas, une entreprise leader dans la fabrication de produits plats en acier sur le marché brésilien, et a conclu de nouveaux accords d’actionnaires établissant une nouvelle structure de gouvernance pour Usiminas.