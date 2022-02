Tendencias del mercado laboral en Asia

Los impactos en el mercado laboral en Asia variaron entre países según el rigor de las medidas de contención y la diferente composición de la producción, las exportaciones y el empleo, indicó un informe de la Organización Internacional del Trabajo (ILO, por su sigla en inglés).

A pesar de las interrupciones en las cadenas de suministro globales y una disminución de la demanda que afectó al sector manufacturero, Asia fortaleció su posición dominante, con una participación creciente del comercio mundial en 2020 y 2021.

Sin embargo, la región ha tenido la mayor disminución en la fabricación como proporción del empleo total como consecuencia de la pandemia.

Asimismo, según la ILO, los impactos diferenciales de la pandemia en Asia y el Pacífico han tenido una dimensión sectorial significativa, como en todas las regiones.

En particular, el impacto de la pandemia en Asia ha variado significativamente entre subregiones en el transcurso de las diferentes olas de Covid-19.

Asia oriental fue la primera subregión afectada en 2020, pero en general logró controlar la enfermedad. El sur de Asia y el sudeste asiático se vieron muy afectados por la ola Delta del virus, en el segundo y tercer trimestre de 2021, respectivamente.

Otros sectores muy afectados, impactados por las restricciones de movilidad y la caída del turismo internacional, son los servicios de alojamiento y alimentación, y el comercio mayorista y minorista.

El impacto en esos dos sectores y las implicaciones para el futuro del trabajo en la región se analizan con más detalle en la sección temática a continuación.

Mercado laboral

En Asia y el Pacífico en su conjunto, el tiempo de trabajo total en 2020 se redujo en el equivalente a más de 130 millones de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.

Estimates and projections of working hours, employment, unemployment and labour force, regional and subregional, Asia and the Pacific, 2019–23

Se estima que la pandemia llevó a más de 2 millones de trabajadores a caer por debajo del umbral de pobreza extrema en Asia y el Pacífico en 2020, y a otros 1.6 millones a caer por debajo del umbral de pobreza moderada, revirtiendo algunos de los avances logrados en la reducción de la pobreza en las últimas décadas.

Sin embargo, las cifras de pobreza laboral subestiman el impacto de la crisis en la pobreza, ya que no tienen en cuenta a las personas de bajos ingresos que quedaron sin trabajo debido a la pandemia.

Entre los grupos más vulnerables a la pandemia en esta región se encuentran los trabajadores informales, que representan una gran proporción del empleo en algunos de los sectores más afectados, y los trabajadores migrantes.