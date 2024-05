Tendências da procura de mobiliário segundo a Steelcase

A empresa norte-americana de mobiliário de escritório Steelcase descreveu uma série de tendências na procura de mobiliário.

De acordo com a empresa, os avanços tecnológicos, a evolução demográfica da força de trabalho, o trabalho remoto, as mudanças nos estilos e comportamentos de trabalho e a globalização das empresas têm vindo a alterar o mundo do trabalho e a afetar os tipos e quantidades de produtos e serviços no local de trabalho.

Com sede em Grand Rapids, Michigan, a Steelcase concentra-se na conceção e fabrico de mobiliário, produtos tecnológicos e arquitetura de interiores.

Nos últimos anos, as tendências descritas acima resultaram em mudanças como:

Uma diminuição na procura global de mobiliário de escritório por parte dos clientes empresariais.

Um aumento da procura de produtos que apoiam a privacidade individual e o trabalho concentrado.

Renovação dos ambientes de trabalho.

Um aumento da procura de produtos que facilitam a colaboração distribuída, incluindo os que melhoram as experiências de trabalho remoto

Um aumento da procura de mobiliário auxiliar para espaços sociais e de colaboração em ambientes de escritório.

Interesse dos clientes por uma gama mais alargada de preços, qualidade e cobertura de garantia.

Procura de mobiliário

Estas tendências também afectaram o panorama competitivo da Steelcase, incluindo o aparecimento de concorrentes mais pequenos no mobiliário de escritório, o aumento da concorrência das empresas de tecnologia e do mobiliário residencial, a diversificação dos concorrentes para outras indústrias, a consolidação no nosso sector e o aumento do número de clientes que subcontratam a gestão do local de trabalho a empresas de serviços de gestão imobiliária e a fornecedores de imóveis flexíveis.

Desafios

Em particular, a indústria do mobiliário é sensível às variações cíclicas da economia em geral e às actuais incertezas macroeconómicas, à inflação persistente, ao aumento das taxas de juro e a um mercado imobiliário pouco dinâmico.

A empresa concorre com base numa série de factores, incluindo: a força da rede de concessionários e outros distribuidores; o reconhecimento e a reputação da marca; o compromisso com a conceção de produtos sustentáveis; a experiência em investigação; a amplitude do alcance global e da carteira de produtos; a conceção e as características dos produtos; o preço, o prazo de entrega e o serviço; a qualidade dos produtos; e as relações com os clientes e os principais influenciadores, como arquitectos, designers e gestores imobiliários.