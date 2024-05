Tendances de la demande de mobilier selon Steelcase

La société américaine Steelcase, spécialisée dans le mobilier de bureau, a décrit un certain nombre de tendances dans la demande de mobilier.

Selon l’entreprise, les progrès technologiques, l’évolution démographique de la main-d’œuvre, le travail à distance, les changements dans les styles et les comportements de travail et la mondialisation des affaires ont modifié le monde du travail et ont eu un impact sur les types et les quantités de produits et de services sur le lieu de travail.

Steelcase, dont le siège se trouve à Grand Rapids (Michigan), se concentre sur la conception et la fabrication de meubles, de produits technologiques et d’architecture d’intérieur.

Au cours des dernières années, les tendances décrites ci-dessus ont entraîné des changements tels que:

Une diminution de la demande globale de mobilier de bureau de la part des entreprises clientes.

Une augmentation de la demande de produits qui favorisent l’intimité individuelle et le travail ciblé.

Le renouvellement des environnements de travail.

Une augmentation de la demande de produits qui facilitent la collaboration distribuée, y compris ceux qui améliorent les expériences de travail à distance.

Une augmentation de la demande de mobilier auxiliaire pour les espaces sociaux et collaboratifs dans les bureaux,

L’intérêt des clients pour un plus large éventail de prix, de qualité et de garanties.

La demande de mobilier

Ces tendances ont également eu un impact sur le paysage concurrentiel de Steelcase, notamment l’émergence de concurrents plus petits dans le domaine du mobilier de bureau, la concurrence accrue des entreprises technologiques et du mobilier résidentiel, la diversification des concurrents dans d’autres secteurs, la consolidation de notre industrie et l’augmentation du nombre de clients qui confient la gestion de leur lieu de travail à des sociétés de services de gestion immobilière et à des fournisseurs de services immobiliers flexibles.

Les défis

L’industrie du meuble est particulièrement sensible aux variations cycliques de l’économie générale et aux incertitudes macroéconomiques actuelles, à l’inflation persistante, à la hausse des taux d’intérêt et à la morosité du marché immobilier.

L’entreprise est en concurrence avec divers facteurs, notamment: la force du réseau de concessionnaires et d’autres distributeurs; la reconnaissance et la réputation de la marque; l’engagement en faveur d’une conception durable des produits; l’expertise en matière de recherche; l’étendue de la portée mondiale et du portefeuille de produits; la conception et les caractéristiques des produits; le prix, le délai de livraison et le service; la qualité des produits; et les relations avec les clients et les principaux influenceurs, tels que les architectes, les concepteurs et les gestionnaires de biens immobiliers.