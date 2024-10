Tecnologia na mina Tia Maria será a mais avançada: Grupo Mexico 

A tecnologia na mina de Tia Maria será a mais avançada, disse o Grupo Mexico em seu relatório do terceiro trimestre de 2024.

Após o início programado para começar a construção dessa mina em 2025, a empresa espera iniciar as operações em 2027.

Após o início das operações, o projeto gerará 600 empregos diretos e 4.800 empregos indiretos.

De acordo com seus planos para os próximos meses, o Grupo Mexico espera realizar as seguintes ações no projeto:

Construir estradas e pontos de acesso.

Operações de trem.

Atualizar a rede topográfica.

Instalação e demarcação de propriedades ao longo da cerca viva.

Montar um acampamento temporário.

Iniciar as atividades de terraplenagem.

Tecnologia na mina Tia Maria

O projeto, localizado em Arequipa, Peru, usará tecnologia de ponta na planta SX/EW. Ele atenderá aos mais altos padrões ambientais internacionais. Seu objetivo é produzir 120.000 toneladas de catodo de cobre SX/EW por ano.

A empresa tem trabalhado de forma consistente para promover o bem-estar da província de Islay. Para isso, implementou com sucesso programas sociais. Esses programas incluem iniciativas em educação, saúde e desenvolvimento produtivo, todas voltadas para a melhoria da qualidade de vida na região.

Seus programas atuais buscam reduzir o custo da produção agrícola. Isso é alcançado por meio do uso de tecnologia de ponta que melhora a produtividade.

Além disso, a empresa está focada em fornecer acesso à Internet. Atualmente, ela está trabalhando para conectar 4.600 alunos.

Além desses esforços, a empresa está comprometida com o desenvolvimento de centros de saúde, escolas de alto desempenho, centros de pesquisa e estradas na região de Arequipa por meio do mecanismo “obras por impostos”.

A Tia Maria gerará receitas significativas para a região de Arequipa desde o primeiro dia de operação.

Considerando os preços atuais do cobre, o Grupo Mexico espera exportar US$ 17,5 bilhões e contribuir com US$ 3,4 bilhões em impostos e royalties durante os primeiros 20 anos de operação.

A empresa está revisando seu orçamento de capital histórico de US$ 1,4 bilhão.

Atualização do projeto

Em 30 de setembro de 2024, a empresa gerou mais de 422 empregos, dos quais 355 foram preenchidos por candidatos locais. Na medida do possível, a empresa pretende preencher os 9.000 empregos que espera gerar durante a construção da Tia Maria com trabalhadores da província de Islay.