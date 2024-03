TC Energy conclui o Gasoduto Villa de Reyes

A TC Energy está a trabalhar com a Comisión Federal de Electricidad (CFE) para concluir a secção restante do gasoduto Villa de Reyes, com uma data de entrada em serviço comercial prevista para o segundo semestre de 2024.

Para contextualizar: o Sistema Transportadora de Gas Natural de la Huasteca (TGNH) está localizado na região central do México e é composto pelo atual gasoduto Tamazunchale, pelos gasodutos Tula, Villa de Reyes e Puerta Sureste, com secções que estão em serviço ou atualmente em construção.

Este sistema abastece ou abastecerá várias centrais eléctricas e instalações industriais em Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, e tem interligações com gasodutos a montante que trazem o abastecimento dos centros de Agua Dulce e Waha no Texas.

Em agosto de 2022, a TC Energy anunciou uma aliança estratégica com a CFE para o desenvolvimento de novas infra-estruturas de gás natural no centro e sudeste do México.

Em conexão com a aliança estratégica, a TC Energy chegou a uma FID (Decisão Final de Investimento) para desenvolver e construir o gasoduto Southeast Gateway, um gasoduto offshore de 1,3 Bcf / d, 715 km (444 milhas) para servir a região sudeste do México com uma entrada em serviço prevista para meados de 2025 e um custo estimado do projeto de $ 4,5 bilhões.

TC Energy

A empresa também colocou em funcionamento a secção lateral do gasoduto Villa de Reyes no terceiro trimestre de 2023.

A construção da secção sul do gasoduto Villa de Reyes está programada para conclusão mecânica no segundo semestre de 2024, sujeita à resolução bem-sucedida de questões relacionadas com as partes interessadas.

Além disso, a empresa continua a avaliar o desenvolvimento e a conclusão do gasoduto de Tula com a CFE, que está sujeito a uma futura FID.

Devido ao atraso de uma FID, com efeitos a partir de 1 de novembro de 2023, a empresa suspendeu o registo AFUDC nos activos em construção para o projeto do gasoduto de Tula.

Gás natural

Há mais de uma década que o México está a passar por uma transição significativa do fuelóleo e do gasóleo como fontes de energia primárias para a produção de eletricidade para a utilização do gás natural.

Consequentemente, foram e continuam a ser necessárias novas infra-estruturas de gasodutos para satisfazer a procura crescente de gás natural.