TC Energy achève le gazoduc Villa de Reyes

TC Energy collabore avec la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pour achever le dernier tronçon du gazoduc Villa de Reyes, dont la mise en service commercial est prévue pour le second semestre 2024.

Pour situer le contexte: le Sistema Transportadora de Gas Natural de la Huasteca (TGNH) est situé dans la région centrale du Mexique et comprend le gazoduc existant de Tamazunchale, les gazoducs de Tula, Villa de Reyes et Puerta Sureste avec des sections qui sont en service ou en cours de construction.

Ce système alimente ou alimentera plusieurs centrales électriques et installations industrielles à Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí, Querétaro et Hidalgo, et dispose d’interconnexions avec des gazoducs en amont assurant l’approvisionnement à partir des plateformes d’Agua Dulce et de Waha au Texas.

En août 2022, TC Energy a annoncé une alliance stratégique avec la CFE pour le développement de nouvelles infrastructures de gaz naturel dans le centre et le sud-est du Mexique.

Dans le cadre de cette alliance stratégique, TC Energy a pris une décision finale d’investissement pour développer et construire le gazoduc Southeast Gateway, un gazoduc offshore de 715 km (444 miles) d’une capacité de 1,3 Gpc/j, destiné à desservir la région sud-est du Mexique.

TC Energy

La société a également mis en service la section latérale de l’oléoduc Villa de Reyes au troisième trimestre 2023.

La construction de la section sud de l’oléoduc Villa de Reyes devrait s’achever mécaniquement au second semestre 2024, sous réserve de la résolution des problèmes des parties prenantes.

En outre, la société continue d’évaluer le développement et l’achèvement de l’oléoduc de Tula avec CFE, qui fait l’objet d’une future décision d’investissement finale.

En raison du retard de la décision d’investissement finale, la société a suspendu, à compter du 1er novembre 2023, l’enregistrement de l’AFUDC sur les actifs en construction pour le projet de gazoduc de Tula.

Gaz naturel

Depuis plus d’une décennie, le Mexique connaît une transition importante du mazout et du diesel comme principales sources d’énergie pour la production d’électricité vers l’utilisation du gaz naturel.

En conséquence, de nouvelles infrastructures de gazoducs ont été et continuent d’être nécessaires pour répondre à la demande croissante de gaz naturel.