Tarifa sobre as exportações de milho branco, porque é que o México a aplicou?

Porque é que o México aplicou um direito aduaneiro de 50% sobre as exportações de milho branco até 31 de dezembro de 2023?

Os próximos dois parágrafos são a resposta do México ao governo do Reino Unido no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC):

O objetivo desta medida temporária é reduzir a especulação nos preços internos de produtos alimentares básicos no México, como as tortilhas, que são amplamente consumidas e cujo principal ingrediente é o milho branco.

O México não é um exportador líquido deste produto, pelo que, em conformidade com o nº 2 do artigo 12º do Acordo sobre a Agricultura da OMC, não se aplicam as disposições da alínea a) do nº 1 do artigo 12º do mesmo Acordo.

As informações sobre a medida adoptada pelo México estão disponíveis aqui.

Exportações de milho branco

A pergunta do Reino Unido foi formulada da seguinte forma: Pode o México explicar que consideração teve em conta os possíveis efeitos desta medida na segurança alimentar dos membros importadores, nos termos do nº 1, alínea a), do artigo 12º do Acordo sobre a Agricultura?

A tarifa temporária de exportação de milho branco foi prorrogada até ao final de 2023. Anteriormente, um decreto presidencial que estabelecia este mesmo imposto de 50 % sobre as exportações mexicanas de milho branco (farinha) esteve em vigor de 16 de janeiro a 30 de junho de 2023.

Estados Unidos

A Representação Comercial da Casa Branca (USTR) apoiou as questões colocadas pelo Reino Unido na OMC.

A este respeito, o USTR observou que está bem documentado que os impostos e restrições à exportação têm um efeito exacerbador sobre os preços dos produtos de base nos mercados internacionais e que os efeitos são sentidos principalmente pelos mais pobres e mais necessitados.

O Reino Unido reiterou a importância de manter os mercados alimentares e agrícolas abertos, previsíveis e transparentes e apelou aos membros da OMC para que partilhem rapidamente informações relevantes sobre medidas susceptíveis de perturbar o comércio agroalimentar normal.

Por seu lado, a União Europeia observou que, no contexto da insegurança alimentar, as restrições à exportação são particularmente problemáticas e prejudiciais, e instou o México a pôr rapidamente termo à sua medida.

A UE e o Paraguai recordaram ao México a sua obrigação de notificar as suas medidas de restrição das exportações.