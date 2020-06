Send an email

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) presionará los salarios de los mexicanos al alza, específicamente los de ingeniería y administrativos ligados con el Valor de Contenido Laboral (VCL), afirmó Jesús Seade, principal negociador mexicano en el cierre de ese nuevo acuerdo comercial.

En la producción de autos, el T-MEC incrementa el Valor de Contenido Regional (VCR) de 62.5 a 75%, con una nueva metodología.

También establece un VCL de 40%. Esto es, 40% del valor del vehículo deberá producirse utilizando salarios de al menos de 16 dólares estadounidenses por hora.

“La ganancia principal para los ingresos en México va a venir, por una parte de esos 16 dólares la hora, porque el 25% es para obreros, pero hay un 15% similar que debe ser de 16 dólares la hora, en ingeniería y administración”, dijo en su última conferencia de prensa, el 9 de junio.

Refirió que un estudio reciente concluyó que los ingenieros en las plantas automotrices mexicanas ganan entre 12 y 20 dólares la hora en ingeniería y administración.

“Ahí sí va a haber presión a que sean 16 dólares la hora como piso para cumplir la regla. Y qué bueno que así sea”, añadió.

Indicó que los salarios en ingeniería y administración en Estados Unidos y Canadá tienen un rango de 50 a 100 dólares la hora.

T-MEC y reglas de origen

El CVL es una nueva formulación, no utilizada en ningún acuerdo comercial anterior a nivel mundial, que se compone en parte de los costos de fabricación o materiales con salarios altos y en parte de los costos de tecnología, investigación y desarrollo o ensamblaje con salarios altos.

“Entonces si va haber una presión al alza en los salarios, pero presión en el contexto del mercado, de competencia entre trabajadores y cumplimiento de reglas que exigen más ingeniería en los trabajos de la industria automotriz, etcétera; no por decreto, los salarios no se fijan por decreto, más que el salario mínimo que no entra en juego en la industria automotriz”, dijo Seade.

Valor de Contenido Laboral

Además de las Reglas de Origen Específicas por Producto del Anexo 4-B del T-MEC u otros requisitos establecidos en este Apéndice, cada Parte dispondrá que un vehículo de pasajeros es originario solamente si el productor del vehículo certifica que su producción cumple con un requisito de VCL de:

(a) 30%, consistente en al menos 15 puntos porcentuales de salario alto en gastos de materiales y manufactura, no más de 10 puntos porcentuales de salario alto en gastos de tecnología, y no más de 5 puntos porcentuales de salario alto en gastos de ensamble, iniciando el 1º de enero de 2020, o la fecha de entrada en vigor del T-MEC, lo que sea posterior.

(b) 33%, consistente en al menos 18 puntos porcentuales de salario alto en gastos de materiales y manufactura, no más de 10 puntos porcentuales en gastos de tecnología, y no más de 5 puntos porcentuales de salario alto en gastos de ensamble, iniciando el 1º de enero de 2021, o un año después de la fecha de entrada en vigor del T-MEC, lo que sea posterior.

(c) 36%, consistente en al menos 21 puntos porcentuales de salario alto en gastos de materiales y manufactura, no más de 10 puntos porcentuales en gastos de tecnología, y no más de 5 puntos porcentuales de salario alto en gastos de ensamble, iniciando el 1º de enero de 2022, o dos años después de la fecha de entrada en vigor del T-MEC, lo que sea posterior.

(d) 40%, consistente en al menos 25 puntos porcentuales de salario alto en gastos de materiales y manufactura, no más de 10 puntos porcentuales en gastos de tecnología, y no más de 5 puntos porcentuales de salario alto en gastos de ensamble, iniciando el 1º de enero de 2023, o tres años después de la fecha de entrada en vigor del T-MEC, lo que sea posterior, y en lo sucesivo.

