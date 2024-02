Suspensions du registre des importateurs au Mexique

Send an email

Les administrations centrales et décentralisées de l’AGACE ont demandé 400 suspensions du registre des importateurs en 2023 pour mettre à jour diverses hypothèses prévues à la règle 1.3.3. des règles générales du commerce extérieur en vigueur.

Sur ce total, 348 ont été autorisées, soit une augmentation de 29,4% par rapport à 2022.

En général, le registre des importateurs est un registre tenu par le ministère des finances et du crédit public (SHCP) pour identifier les contribuables qui importent des marchandises au Mexique.

Registre des importateurs

Les suspensions ou les sanctions liées à ce registre sont généralement dues à des irrégularités ou au non-respect de la réglementation douanière.

L’AGACE était une entité appartenant au Service de l’administration fiscale (SAT), mais le gouvernement mexicain a entamé sa désintégration, arguant que cette mesure est conforme à un engagement d’austérité et qu’elle reviendra au fonctionnement antérieur à sa création en 2012, lorsque ses fonctions étaient réparties entre l’Administration générale des douanes et l’Administration générale de l’audit fiscal fédéral.

Douanes

Les exportateurs (comme les importateurs) doivent être inscrits au Registre fédéral des contribuables (RFC) pour pouvoir facturer électroniquement, demander des certificats et/ou des permis, ou effectuer les procédures d’exportation nécessaires, ainsi que pour bénéficier de remboursements, de compensations fiscales ou de certains avantages accordés par des programmes gouvernementaux.

En outre, selon l’OMC, les personnes physiques ou morales qui exportent certains produits (classés dans 15 chapitres du système harmonisé) doivent être enregistrées dans le registre sectoriel des exportateurs en charge du SAT.

Les produits soumis à cette obligation varient en fonction des modèles de risque que les autorités douanières définissent pour chaque produit.

Les exportateurs, comme les importateurs, peuvent être suspendus des registres en cas de non-respect des exigences établies par les douanes et les règlements connexes.

Par exemple, dans le cas d’exportations finales ou de retours de marchandises à l’étranger, la suspension survient s’il est constaté que les marchandises déclarées n’ont pas quitté le pays ou qu’au moins 90% de la valeur déclarée n’a pas été restituée.

Le système douanier joue un rôle crucial dans les exportations et les importations du Mexique avec le reste du monde, tout en veillant au respect des réglementations et à la perception des droits et taxes correspondants.