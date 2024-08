Subventions publiques à la pêche: données de l’OMC

Selon l’Organisation mondiale du commerce (OMC), 35 milliards de dollars sont consacrés chaque année aux subventions publiques à la pêche dans le monde.

Sur ce montant, environ 22 milliards de dollars sont alloués à l’augmentation de la capacité de pêche non durable.

L’OMC a déjà signé un premier accord de pêche, adopté en juin 2022.

Un deuxième accord sur le même secteur est actuellement en cours de négociation.

La première phase de l’accord sur les subventions à la pêche comprend plusieurs règles clés.

Tout d’abord, il interdit les subventions aux navires ou aux opérateurs pratiquant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

En outre, il interdit les subventions à la pêche d’espèces surexploitées.

Elle interdit également les subventions à la pêche non réglementée en haute mer.

Ces mesures visent à améliorer la durabilité des pêcheries mondiales.

Les mauvaises pratiques ont joué un rôle déterminant dans l’épuisement des stocks mondiaux de poissons.

En conséquence, elles mettent en danger plus de 260 millions de personnes dans le monde.

Ces personnes dépendent directement ou indirectement des pêcheries marines pour leur subsistance.

Subventions publiques à la pêche

Selon l’OMC, 34 % des stocks mondiaux sont surexploités.

L’augmentation de la population mondiale s’est accompagnée d’une hausse de la consommation de poisson par habitant.

Blue Star Foods indique que la consommation de poisson par personne est passée de 9,0 kg (en poids vif) dans les années 1960 à 20,2 kg en 2020.

Cette augmentation s’est faite à un rythme annuel moyen de 3%, alors que le taux de croissance de la population est de 1,6%.

Assistance technique

Blue Star Foods note que l’augmentation des revenus et l’urbanisation, ainsi que l’amélioration des pratiques post-récolte et l’évolution des préférences alimentaires, devraient entraîner une augmentation de 15% de la consommation de produits aquatiques.

Cela portera la consommation moyenne à 21,4 kg par personne d’ici 2030.

Afin de soutenir les membres dans leur processus de ratification interne pour que l’accord puisse entrer en vigueur et de les informer sur les négociations à venir, le Secrétariat de l’OMC a déployé des efforts intensifs d’assistance technique au cours du premier semestre de 2023.