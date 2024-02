Subsídios à pesca: Conferência Ministerial da OMC

Send an email

Na próxima 13ª Conferência Ministerial, o trabalho da OMC para reduzir os subsídios à pesca (prejudiciais ) é um dos pontos principais da agenda.

Os subsídios que são mal geridos ou que incentivam a sobrepesca podem contribuir para a sobre-exploração dos recursos marinhos e para a degradação do ambiente.

Cerca de 260 milhões de pessoas dependem direta ou indiretamente da pesca marinha para a sua subsistência.

Além disso, a dependência global de alimentos aquáticos para fins nutricionais está a aumentar.

A ameaça da sobrepesca para as unidades populacionais de peixes a nível mundial é, pois, alarmante.

De acordo com a OMC, estima-se que, pelo menos, 34% das unidades populacionais mundiais são objeto de sobrepesca, contra 10% em 1974, o que significa que estão a ser exploradas tão rapidamente que as unidades populacionais de peixes não se conseguem reconstituir.

Os financiamentos governamentais – atualmente estimados em 35 mil milhões de dólares por ano a nível mundial, dos quais cerca de 22 mil milhões aumentam a capacidade de pesca de forma insustentável – continuam a agravar esta situação, permitindo que muitas frotas pesqueiras pesquem mais tempo e mais longe do mar do que seria possível, em detrimento da vida marinha.

Subsídios à pesca

Na 12.ª Conferência Ministerial da OMC, realizada de 12 a 17 de junho de 2022 em Genebra, os membros adotaram o histórico Acordo sobre Subsídios à Pesca, após terem trabalhado nesta questão no Grupo de Negociação de Regras da OMC desde 2001.

A meta 14.6 conferiu uma urgência renovada a este trabalho nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, adotados pelos líderes mundiais em setembro de 2015.

O Acordo marca um importante passo em frente para a sustentabilidade dos oceanos ao proibir o apoio governamental à pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (INN), à pesca de unidades populacionais sobreexploradas e à pesca não regulamentada no alto mar.

Antes da 13ª Cimeira Mundial da OMC, o trabalho da OMC sobre os subsídios à pesca está a progredir em duas vertentes.

Em primeiro lugar, o Acordo tem de entrar em vigor, o que exige que dois terços dos membros da OMC tomem as medidas formais para adotar o que acordaram em 2022.

Acordo Multilateral

Mais de metade das 110 aceitações necessárias estão disponíveis e muitos membros tencionam depositar os seus instrumentos na 13.

Além disso, o novo Mecanismo de Financiamento das Pescas da OMC estará disponível para prestar assistência técnica aos países em desenvolvimento e aos países menos desenvolvidos para que possam aplicar as disposições do Acordo e gerir as suas pescas de forma sustentável.

A segunda linha de trabalho diz respeito à «segunda vaga» de negociações destinadas a formular disciplinas adicionais que visem os subsídios que contribuem para a sobrecapacidade e a sobrepesca, juntamente com as correspondentes disposições em matéria de tratamento especial e diferenciado, a fim de satisfazer as necessidades dos países em desenvolvimento e dos países menos desenvolvidos.