Stellantis e as suas parcerias para matérias-primas críticas

A empresa automóvel Stellantis formou várias parcerias num esforço para assegurar matérias-primas críticas específicas, incluindo, entre outras, níquel, cobalto, lítio e manganês.

Alguns acordos de fornecimento incluem condições de compra ou pagamento ou investimentos de capital no fornecedor.

Em 2023, a Stellantis assinou acordos com a Controlled Thermal Resources Holdings (CTR) e a Argentina Lithium para o lítio, com a Terrafame para o níquel, com a Alliance Nickel e a Kuniko para o cobalto e o níquel, com a Element 25 Limited para o manganês e com a McEwen Copper para o cobre.

A Stellantis foi criada através da fusão da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e do Grupo PSA.

Do ponto de vista da Stellantis, a sua ênfase na melhoria da qualidade, na redução dos custos, na inovação dos produtos e na flexibilidade da produção exige que a empresa se baseie em fornecedores orientados para a qualidade e na capacidade de efetuar reduções de custos.

A empresa valorizou as relações com os fornecedores e está a trabalhar no sentido de estabelecer laços mais estreitos com um número significativamente reduzido de fornecedores, seleccionando aqueles que detêm uma posição de liderança nos mercados relevantes.

Stellantis

A empresa adquire uma série de componentes (incluindo, entre outros, componentes mecânicos, de aço, eléctricos, electrónicos e plásticos, bem como peças fundidas e pneus), matérias-primas, fornecimentos, serviços públicos, logística e outros serviços a numerosos fornecedores.

Para a Stellantis, a aquisição de matérias-primas, peças e componentes representou uma maioria substancial do custo total das suas receitas. Historicamente.

As matérias-primas adquiridas pela empresa incluem, entre outras, aço, borracha, alumínio, resina, cobre, chumbo, metais preciosos (incluindo platina, paládio e ródio) e materiais para baterias (incluindo lítio, manganês, níquel e cobalto).

Automóveis eléctricos

Os custos de produção podem ser afectados por flutuações nos preços das matérias-primas.

Por exemplo, algumas das baterias contidas nos modelos eléctricos e híbridos da Stellantis incluem matérias-primas raras, que estão expostas a riscos acrescidos de escassez e a custos de aquisição potencialmente crescentes.

Os custos agregados das matérias-primas da Stellantis, excluindo o impacto da cobertura, diminuíram cerca de 1,4 mil milhões de EUR em 2023.

Anteriormente, a empresa registou um aumento agregado de aproximadamente 2,2 mil milhões de EUR em 2021 e um novo aumento de aproximadamente 6,7 mil milhões de EUR em 2022, em cada caso excluindo os impactos da cobertura.