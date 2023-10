Soutien à la production de motos, de véhicules tout-terrain et de téléviseurs au Mexique

Le gouvernement mexicain soutient, par le biais de préférences tarifaires, la production de motos, de véhicules tout-terrain et de téléviseurs.

Afin de faciliter les conditions d’approvisionnement qui rendent l’industrie de la fabrication de motos compétitive, par le biais du Programme des chaînes d’approvisionnement mondiales, de septembre 2022 à juin 2023, des permis ont été accordés pour l’importation d’intrants avec des tarifs préférentiels à deux entreprises qui ont déclaré la fabrication de 449 832 motos et VTT, et l’achat d’intrants auprès de 47 fournisseurs nationaux pour une valeur approximative de 1,128 milliard de pesos.

Téléviseurs

Au cours de la même période, afin de stimuler la compétitivité de l’industrie de la fabrication de téléviseurs, quatre inscriptions au programme ont été renouvelées, le même nombre d’entreprises ont déclaré la fabrication de 5,646,813 téléviseurs et des achats auprès de 46 fournisseurs nationaux pour une valeur approximative de 109 697,1 millions de pesos.

Le Ministère de l’économie, par l’intermédiaire de la Direction générale des industries lourdes et de la haute technologie (DGIPAT), a promu des politiques et des actions visant à renforcer les chaînes de valeur régionales et mondiales dans des secteurs clés tels que l’automobile, l’aéronautique, la marine, l’électronique, la fabrication électrique, le fer et l’acier, la fabrication de produits métalliques et la construction.

Ces mesures visent un développement équitable, durable et compétitif de ces industries. L’inclusion des talents nationaux, le développement d’écosystèmes et de chaînes de valeur à fort contenu national sont encouragés, et les aspects sociaux et environnementaux sont pris en compte dans la prise de décision pour stimuler la croissance et la compétitivité de l’industrie, tout en favorisant le bien-être des personnes et des personnes. développement industriel ordonné du pays.

Parmi les actions les plus remarquables, on peut citer que du 1er décembre 2018 au 30 juin 2023, des investissements d’un montant de 10,291.1 millions de dollars ont été promus pour établir l’agrandissement et la modernisation des installations de production pour la production de nouveaux véhicules automobiles légers, à travers l’autorisation de quotas. pour les véhicules importés avec un tarif de 0%, ce qui a contribué à la diversification de l’offre intérieure de ce type de marchandises.