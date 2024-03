Southern Copper: 3 fournisseurs de carburant et d’électricité au Pérou

La société minière Southern Copper Corporation a quatre fournisseurs de carburant et d’électricité au Pérou.

Southern Copper a vu ses ventes nettes baisser de 1,5% en 2023 par rapport à l’année précédente, pour atteindre 9,895.8 millions de dollars, et son bénéfice net baisser de 8,1%, pour atteindre 2,434.7 millions de dollars.

Au Pérou, l’entreprise s’approvisionne en carburant principalement auprès de Valero Peru, une filiale locale de Valero Energy Corporation, un producteur américain de carburant et d’électricité.

À cet égard, elle estime que les approvisionnements en carburant sont suffisants pour ses opérations péruviennes.

En ce qui concerne l’électricité, en juin 2014, la société a conclu un accord d’achat d’électricité de 120 mégawatts (MW) avec l’entreprise publique Electroperu, qui a commencé à fournir de l’électricité à ses activités péruviennes pour une période de 20 ans à compter du 17 avril 2017.

Un mois plus tard, en juillet 2014, Southern Copper a conclu un contrat d’achat d’électricité de 120 MW avec un producteur privé, Kallpa Generación.

Kallpa a commencé à fournir de l’électricité aux opérations péruviennes de Southern Copper pour une période de 10 ans qui a débuté le 17 avril 2017.

Southern Copper

En mai 2016, la société minière a également signé avec Kallpa un accord d’achat d’électricité supplémentaire pour un maximum de 80 MW, en vertu duquel Kallpa fournira de l’électricité aux opérations liées à l’expansion de Toquepala et à d’autres projets plus petits pour une période commençant le 1er mai 2017 et se terminant après dix ans d’exploitation commerciale à l’expansion de Toquepala ou jusqu’au 30 avril 2029, selon la première éventualité.

Les principales matières premières utilisées dans les activités de l’entreprise sont le carburant, le gaz, l’électricité et l’eau.

En outre, la société utilise du gaz naturel pour alimenter les chaudières et les générateurs et du carburant diesel pour alimenter l’équipement minier pour les processus métallurgiques dans ses exploitations.

Installations minières

Southern Copper est l’un des plus grands producteurs intégrés de cuivre au monde et sa production principale comprend le cuivre, le molybdène, le zinc et l’argent.

Toutes ses installations minières, de fusion et d’affinage sont situées au Pérou et au Mexique et elle mène des activités d’exploration dans ces pays ainsi qu’en Argentine, au Chili et en Équateur.