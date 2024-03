Southern Copper: 3 fornecedores de combustível e eletricidade no Peru

A empresa mineira Southern Copper Corporation tem quatro fornecedores de combustível e eletricidade no Peru.

A Southern Copper viu uma queda anual de 1,5% nas vendas líquidas em 2023, para US $ 9.895,8 milhões, e uma queda de 8,1% no lucro líquido, para US $ 2.434,7 milhões.

No Peru, a empresa obtém combustível principalmente da Valero Peru, uma subsidiária local da Valero Energy Corporation, uma produtora de combustível e energia dos EUA.

A este respeito, a empresa acredita que há suprimentos adequados de combustível disponíveis para suas operações peruanas.

No que diz respeito à eletricidade, em junho de 2014, a empresa celebrou um contrato de compra de energia de 120 megawatts (MW) com a empresa estatal Electroperu, que começou a fornecer energia às suas operações no Peru por um período de 20 anos, com início em 17 de abril de 2017.

Um mês depois, em julho de 2014, a Southern Copper celebrou um contrato de compra de energia de 120 MW com um gerador privado, a Kallpa Generación.

A Kallpa começou a fornecer energia às operações peruanas da Southern Copper por um período de 10 anos, com início em 17 de abril de 2017.

Southern Copper

Em maio de 2016, a empresa mineira assinou também um contrato adicional de compra de energia até 80 MW com a Kallpa, ao abrigo do qual a Kallpa fornecerá energia às operações relacionadas com a expansão de Toquepala e outros projectos de menor dimensão por um período que se inicia em 1 de maio de 2017 e termina após dez anos de operações comerciais na expansão de Toquepala ou até 30 de abril de 2029, consoante o que ocorrer primeiro.

As principais matérias-primas utilizadas nas operações da empresa são combustível, gás, eletricidade e água.

Além disso, a empresa utiliza gás natural para alimentar caldeiras e geradores e utiliza gasóleo para alimentar o equipamento mineiro para os processos metalúrgicos nas suas operações.

Instalações mineiras

A Southern Copper é um dos maiores produtores integrados de cobre do mundo e a sua produção principal inclui cobre, molibdénio, zinco e prata.

Todas as suas instalações mineiras, de fundição e de refinação estão localizadas no Peru e no México e desenvolve actividades de exploração nesses países e na Argentina, no Chile e no Equador.