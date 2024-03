SilverCrest augmente ses ventes de lingots d’or et d’argent de 400% au Mexique

SilverCrest Metals a augmenté ses ventes de barres d’or et d’argent doré dans sa mine Las Chispas au Mexique de 400% par rapport à l’année précédente en 2023.

D’une part, ses ventes de barres d’or doré ont augmenté de 411% pour atteindre 58,200 onces.

D’autre part, ses ventes de barres d’argent doré ont augmenté de 402% pour atteindre 5,62 millions d’onces.

En ce qui concerne cette mine, en juillet 2023, la société a annoncé les résultats du rapport technique qui a confirmé une forte rentabilité avec une production annuelle moyenne estimée à 57,000 oz/an d’or et 5,5 millions d’oz/an d’argent, ou 10,0 millions d’oz/an AgEq, pour les sept premières années complètes.

En utilisant un taux d’actualisation de 5 % et des prix moyens de l’or et de l’argent de 1,800 USD et 23 USD l’once, respectivement, comme scénario de base, Las Chispas génère une valeur actuelle nette après impôts de 549,9 millions USD.

SilverCrest

Les barres de doré produites à l’exploitation Las Chispas ont des teneurs en or et en argent variables et un rapport or/argent variable, qui dépendent principalement des teneurs en or et en argent correspondantes du matériau d’alimentation traité à un moment donné.

Le doré d’or et d’argent produit à Las Chispas doit être affiné par des raffineries externes avant d’être commercialisé sous forme de lingots.

SilverCrest a pris contact avec des acheteurs et des raffineurs d’or et d’argent et a pris des dispositions pour transporter, raffiner et vendre le doré en toute sécurité.

Le doré d’or et d’argent peut être facilement vendu sur de nombreux marchés à travers le monde et le prix du marché peut être déterminé par la demande.

Les prix du marché de l’or et de l’argent sont des facteurs clés de la rentabilité de l’entreprise, peuvent fluctuer considérablement et sont affectés par un certain nombre de facteurs macroéconomiques, y compris les modèles de consommation mondiaux ou régionaux, l’offre et la demande d’or et d’argent, et les conditions politiques et économiques dans les principaux pays producteurs et consommateurs d’or et d’argent à travers le monde.

Profil de l’entreprise

SilverCrest est un producteur de métaux précieux basé à Vancouver, au Canada, dont l’objectif est d’accroître ses actifs en argent et en or en augmentant les ressources et les réserves actuelles, en acquérant, en découvrant, en développant et en exploitant des projets de métaux précieux de grande valeur dans les Amériques.

L’objectif principal de la société est d’exploiter le gisement d’argent et d’or de Las Chispas, qui consiste en 28 concessions d’une superficie estimée à 1,401 hectares.

L’exploitation est située à environ 180 km au nord-est de Hermosillo, Sonora, Mexique.

SilverCrest possède un portefeuille de trois autres propriétés d’exploration minière à Sonora, au Mexique, à savoir les propriétés El Picacho, Cruz de Mayo et Angel de Plata.