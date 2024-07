Sergio Contreras é eleito Presidente Executivo do Comce

A Assembleia de Associados do Comce elegeu Sergio Contreras Pérez como Presidente Executivo do Comce e Valentín Diez como Presidente Honorário.A seguir, parte do perfil de Contreras:

É Presidente do Conselho de Administração da Pirelli México.

É Presidente da Capital It-Mx.

Tem uma trajetória notável na banca internacional e nacional, bem como em negócios de promoção do investimento e do comércio no México e no estrangeiro.

No Comce, ocupou vários cargos, tais como Vice-Presidente Executivo, Presidente da Secção Europa , Itália e Espanha , Pacific Alliance e B20, entre outros.

É licenciado em Administração de Empresas pela UNAM.

Tem estudos de MBA na Universidade de Nápoles, Itália, e na UNAM.

Comce

«Estas nomeações respondem a uma evolução estrutural que estamos a levar a cabo, não se trata simplesmente de uma mudança na forma como operamos, mas de uma estratégia institucional concebida para responder não só ao presente, mas também ao futuro do país», afirmou Diez Morodo. Este é o perfil de Diez Morodo:

É Presidente Nacional do Comce desde 2004.

Preside ao Comité Bilateral México-Espanha do Comce.

Preside o Capítulo Mexicano do Conselho Empresarial da Aliança do Pacífico.

Diez Morodo preside do Instituto Mexicano para a Competitividade (Imco) e da Assembleia de Associados da Universidade Ibero-Americana (UIAC).

É membro da CMN, bem como Presidente do Conselho de Administração da Fundação Casa de México em Espanha, com sede em Madrid.

«É uma oportunidade para melhorar as nossas práticas, otimizar os nossos recursos e adotar novas tecnologias e métodos que nos permitirão ser mais eficientes e competitivos, especialmente tendo em conta a atual liderança do México no investimento estrangeiro e no comércio externo», acrescentou Diez Morodo.

Conselho de Administração

Durante a Assembleia, os presidentes da CCE, Francisco Cervantes; do Conselho Empresarial Mexicano (CMN), Rolando Vega; da Coparmex, José Medina Mora; e da Concamin, Alejandro Malagón, entre outros, foram eleitos para integrar o Conselho de Administração Nacional como membros institucionais.Altagracia Gómez Sierra, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Minsa, e Francisco Cervantes, Presidente da CCE, falaram em nome dos membros empresariais do Conselho de Administração Nacional.