Segurança alimentar mundial: investimentos dos EUA

Os Estados Unidos anunciaram em setembro de 2023 que irão investir 455 milhões de dólares para reforçar a segurança alimentar mundial e os esforços de reforço das capacidades internacionais.

Ao fazê-lo, procura contribuir para aumentar a disponibilidade, o acesso e a estabilidade dos alimentos a nível mundial.

De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), o investimento utilizará mais de 375 000 toneladas métricas de produtos de base dos EUA.

Os produtos de base do programa «Food for Progress» serão vendidos nos mercados locais e regionais e as receitas ajudarão a reforçar a segurança alimentar a curto e a longo prazo através do desenvolvimento de cadeias de valor agrícola e de actividades de promoção do comércio.

Antes de investir num projeto, o USDA efectua uma análise exaustiva para garantir que a produção e os mercados locais não serão afectados e que os interesses comerciais dos EUA não serão afectados.

A este respeito, a UE manifestou interesse em receber mais pormenores sobre as análises efectuadas pelos EUA para garantir que estes programas não terão um impacto negativo nos mercados locais.

Segurança alimentar mundial

Embora aprecie os esforços dos EUA contra a fome e a insegurança alimentar a nível mundial, a União Europeia manifestou a sua preocupação quanto à utilização continuada de ajuda alimentar em espécie por parte dos Estados Unidos, bem como quanto à monetização da ajuda alimentar internacional, que pode ser contraproducente para os esforços de melhoria das cadeias de valor agrícolas locais.

Em resposta, o Governo dos EUA argumentou que o programa «Food for Progress» depende das receitas das vendas comerciais de monetização para apoiar o desenvolvimento de infra-estruturas, a assistência técnica e outros tipos de apoio prestados pelo programa que reforçam a segurança alimentar a longo prazo nos países beneficiários.

Pequenos-almoços escolares

Antes de selecionar os produtos e as tonelagens, os Estados Unidos efectuam uma análise exaustiva do mercado para a monetização, a fim de garantir que a monetização proposta não prejudicará os mercados comerciais, não prejudicará a produção local/nacional num país ou região-alvo e que existe armazenamento suficiente para o produto e a tonelagem em causa.

Estas avaliações não estão disponíveis ao público.

Os Estados Unidos recorrem a aquisições locais e regionais para complementar os acordos McGovern-Dole existentes, reconhecendo o papel fundamental que desempenham no fornecimento de frutas, legumes e proteínas frescas, bem como para permitir a sustentabilidade a longo prazo dos programas de refeições escolares nos países em desenvolvimento beneficiários.