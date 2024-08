Saiba mais sobre os gastos de capital no setor de minerais críticos

Os principais países de origem dos gastos de capital no setor de minerais críticos são a China, a Coreia do Sul, o Canadá, a Suíça e o Reino Unido.

Juntas, essas nações gastaram US$ 92 bilhões em minerais críticos, de acordo com dados da fDi Markets referenciados pelo Departamento de Comércio dos EUA.

Gastos de capital em minerais críticos

Setor de minerais críticos

Em 2022, as exportações globais de produtos do setor de minerais críticos atingiram um valor de US$ 30,8 bilhões. Regionalmente, a América do Sul se destacou por liderar com a maior participação no valor comercial dessas exportações. Ela foi responsável por 32% do total mundial.

Por outro lado, a Ásia ficou em segundo lugar, com 15%, seguida pela Europa, com 14%. Essas regiões são fundamentais para a participação das exportações globais de minerais essenciais.

Em 2023, o Departamento de Comércio informou que o valor da produção primária de mineração de minerais essenciais nos Estados Unidos atingiu US$ 4,1 bilhões. Além disso, o valor dos minerais essenciais reciclados no país chegou a US$ 10 bilhões. Entre 2018 e 2022, as empresas dos EUA levantaram 45% do financiamento total de capital de risco no setor de minerais essenciais.

Energia

De acordo com a M2i Global, espera-se que a energia renovável ultrapasse o carvão como a principal fonte de eletricidade do mundo até 2025. Nos EUA, o Secretário de Energia, de acordo com a Lei de Energia de 2020, é responsável por determinar a lista de minerais e materiais críticos. Em 2022, a lista final incluía 50 minerais críticos, como alumínio, lítio, níquel e cobalto.

O níquel, o lítio, o cobalto e o grafite são essenciais para a produção de baterias. Por outro lado, os minerais de terras raras, como o neodímio e o samário, são essenciais para os ímãs usados em turbinas eólicas e motores elétricos. A instabilidade no fornecimento desses minerais coloca em risco o crescimento contínuo da energia renovável.

A infraestrutura necessária para a energia limpa depende da disponibilidade das matérias-primas fornecidas por esses minerais.