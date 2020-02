Royal Caribbean Cruises sube 4.5% sus literas en 2019

Royal Caribbean Cruises Ltd. informó que sus marcas globales y sus marcas asociadas operan un total combinado de 61 barcos en la industria de vacaciones en crucero con una capacidad total de 141,570 literas al término de 2019, un alza de 4.5% interanual.

Ubicada como la segunda compañía de cruceros más grande del mundo, Royal Caribbean Cruises controla y opera cuatro marcas de cruceros: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara y Silversea Cruises.

También posee una participación conjunta del 50% en la marca alemana TUI Cruises y una participación del 49% en la marca española Pullmantur.

Ya sus barcos operan en una selección de itinerarios mundiales que abarcan más de 1,000 destinos en los siete continentes.

Además de su sede en Miami, Florida, tiene oficinas y una red de representantes internacionales en todo el mundo, las cuales se centran principalmente en las ventas y el desarrollo del mercado.

Royal Caribbean Cruises y el coronavirus

La empresa actualizó sus protocolos de detección de salud para evitar el coronavirus (Covid-19).

Hasta nuevo aviso, todos sus barcos adoptarán protocolos como negar el embarque a cualquier huésped que haya viajado desde, hacia o a través de China continental, Hong Kong, Macao, Irán, Corea del Sur y las regiones italianas de Lombardía y Véneto en los últimos 15 días.

Tampoco se permitirá abordar a quien haya tenido contacto con cualquier persona que viajó 15 días antes a esos países y territorios, ni a quienes se sienten mal o que muestran algún síntoma similar a la gripe.

La empresa cree que el crucero continúa siendo una opción de vacaciones popular debido a su valor inherente, itinerarios extensos y variedad de actividades a bordo y en tierra.

Royal Caribbean fue fundada en 1968 como una sociedad. Su estructura corporativa ha evolucionado a lo largo de los años y la corporación matriz actual, Royal Caribbean Cruises Ltd., se constituyó el 23 de julio de 1985 en la República de Liberia en virtud de la Ley de Corporaciones Comerciales de Liberia.

