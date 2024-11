Rodovia Atizapán-Atlacomulco (AT-AT) avança na obtenção do direito de passagem

A Aleatica informou que avançou na obtenção do direito de passagem para a rodovia Atizapán-Atlacomulco (AT-AT).

Com atrasos significativos até o momento, esse projeto é uma autoestrada de alta especificação com 74 km de extensão no Estado do México.

Seu objetivo é conectar o norte e o noroeste da área metropolitana da Cidade do México com Guadalajara, Morelia e Querétaro. Para isso, o ramal Atizapán-Atlacomulco foi construído para facilitar essa conexão direta.

Essa obra foi projetada para o trânsito de usuários cujo destino ou origem esteja no oeste do país. Também fornece saída direta e acesso ao noroeste da área metropolitana da Cidade do México, complementando a conexão México-Morelia-Guadalajara.

A rodovia tem quatro pistas e tem um impacto significativo nas rodovias Atlacomulco-Maravatío-Guadalajara, Chamapa-Lechería e Libramiento Norte de la Ciudad de México.

Rodovia Atizapán-Atlacomulco

A concessão dessa rodovia foi outorgada em 2014 pelo governo federal por meio da Secretaria de Comunicações e Transportes (SCT), agora conhecida como Secretaria de Infraestrutura, Comunicações e Transportes (SICT). Esse acordo tem uma data de conclusão em 2054.

Atualmente, a rodovia ainda está em construção. De acordo com a Aleatica, o progresso do trabalho depende da liberação do direito de passagem. Em 25 de fevereiro de 2021, o SCT determinou a existência de um evento de força maior. Esse reconhecimento permite justificar a incapacidade da concessionária de concluir a obra no prazo devido a atrasos na entrega do direito de passagem.

Como resultado, a Direção Geral de Desenvolvimento Rodoviário emitiu uma comunicação oficial autorizando a modificação do programa de construção. A concessionária agora tem um prazo máximo de 24 meses para concluir a obra, a partir do momento em que receber fisicamente o direito de passagem.