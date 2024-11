Retaliação por tarifas: Claudia Sheinbaum para Donald Trump

A presidente Claudia Sheinbaum sugeriu que o México poderia retaliar as tarifas que seu colega norte-americano, Donald Trump, anunciou que imporia contra o México em seu primeiro dia de governo.

Na segunda-feira, Trump disse que aplicaria uma tarifa de 25% sobre todas as importações do México e do Canadá porque ambos os países não tomaram medidas suficientes, segundo ele, para ajudar a combater o tráfico de drogas e a imigração para os Estados Unidos.

Sheinbaum sugeriu na terça-feira que o México responderia com medidas compensatórias ou retaliatórias, colocando as economias do México e dos EUA em risco de inflação e perda de empregos.

O presidente mexicano também disse que “cooperação e entendimento recíproco” são necessários entre os dois países.

Retaliação por tarifas

O T-MEC exige revisões abrangentes a cada seis anos, revisões específicas a cada seis meses sobre questões trabalhistas e ambientais e revisões contínuas por meio de uma dúzia de comitês sobre uma variedade de assuntos.

O processo de revisão do T-MEC, o primeiro desde que entrou em vigor em julho de 2000, está programado para 2026, embora com um processo que começará em 2025, e o governo Trump será obrigado, de acordo com a legislação dos EUA, a realizar vários procedimentos de consulta, aviso público e comentários relacionados à revisão até outubro de 2025.

A ampliação do escopo da revisão poderia abrir uma “caixa de pandora”. Algumas partes interessadas dos EUA estão interessadas em incluir mudanças relacionadas a questões agrícolas, trabalhistas, de investimento e comerciais com a China.

Por outro lado, as partes interessadas do México e do Canadá estão interessadas em questões como mão de obra, mecanismos de conformidade, questões energéticas e ambientais e disputas agrícolas.

Lei de Talião

Sheinbaum alertou, como parte de uma carta que enviou a Trump na terça-feira: “Uma tarifa será seguida por outra em resposta, e assim por diante, até colocarmos em risco as empresas comuns. Sim, comuns. Por exemplo, os principais exportadores do México para os Estados Unidos são a General Motors, a Stellantis e a Ford Motor Company, que vieram para o México há 80 anos. Por que impor a eles um imposto que os coloca em risco? Isso não é aceitável e causaria inflação e perda de empregos nos Estados Unidos e no México”.