Résultats de l’avenant à la Lettre Porte au Mexique

Le ministère mexicain des finances et du crédit public (SHCP) a publié les résultats du complément de la Lettre Porte.Ce document permet de se conformer à l’obligation d’émettre des factures pour les transactions commerciales des contribuables. Plus précisément, il s’agit du transport de marchandises à l’intérieur du pays. Il s’agit du transport par camion, par avion, par bateau et par train.Selon le SHCP, au premier trimestre 2024, 104 millions 440,255 factures électroniques émises avec le complément Carta Porte version 2.0 et 3.0 ont été générées, à partir d’un total de 74,937 émetteurs uniques, réparties par moyen de transport comme suit :

Transport automobile: 103,582,681.

Transport maritime : 83 757.

Transport aérien: 111,338.

Transport ferroviaire: 662,479.

Lettre Porte

Après des réunions avec les transporteurs, les clients et les autorités, les doutes concernant l’émission de ce bon et son fonctionnement ont été levés. Une version adaptée a été élaborée afin d’améliorer la circulation des marchandises. La version 3.0 du complément a été publiée le 28 septembre 2023 sur le portail du Service de l’administration fiscale (SAT).

SAT Mobile Invoice

Il s’agit d’une application mobile gratuite (iOS et Android) qui permet aux contribuables, particuliers et entreprises, de générer et de partager des factures de revenus. Ils peuvent également ajouter le complément Carta Porte pour le transport de biens et de marchandises par camion sur le territoire national. En outre, il permet de consulter les CFDI à tout moment et de générer un QR code avec les données fiscales du contribuable pour faciliter l’émission des factures.De janvier à mars 2024, l’application a été téléchargée 87,906 fois, ce qui montre sa large acceptation parmi les utilisateurs d’applications mobiles. Durant cette période, 19,116 factures ont été émises via l’application, dont 378 avec le module complémentaire Carta Porte.Le 16 janvier 2024, la version 2.0 de l’application a été lancée, qui inclut la possibilité de générer des revenus CFDI avec le complément Carta Porte.