Resiliência da cadeia de abastecimento: parceiros dos EUA

Que parcerias têm os Estados Unidos efectuado para promover a resiliência da cadeia de abastecimento? O que se segue é a resposta do USTR a esta questão.

Em 2023, o USTR continuou a trabalhar com parceiros interagências para identificar iniciativas relacionadas ao comércio que podem apoiar os princípios da Administração para a resiliência da cadeia de abastecimento: transparência; diversidade, abertura e previsibilidade; segurança; e sustentabilidade.

O USTR é membro do Conselho da Casa Branca sobre a Resiliência da Cadeia de Abastecimento, lançado pelo Presidente dos EUA, Joe Biden, em novembro de 2023.

Além disso, o USTR e outras agências trabalharam com parceiros comerciais para desenvolver abordagens para fortalecer mutuamente as cadeias de abastecimento críticas.

Isto é feito através do Quadro Económico de Prosperidade do Indo-Pacífico (IPEF), da Parceria Comercial EUA-Japão, do Conselho de Comércio e Tecnologia EUA-UE, da Parceria das Américas para a Prosperidade Económica e de outras iniciativas comerciais bilaterais e regionais, bem como do G7 e do G20.

Resiliência da cadeia de abastecimento

Em fevereiro de 2023, os Estados Unidos, o Canadá e o México criaram um subcomité trilateral de resposta a emergências no âmbito do Comité de Competitividade T-MEC para coordenar os esforços norte-americanos para manter os fluxos comerciais regionais durante situações de emergência.

Os Estados Unidos e a União Europeia criaram, em maio de 2023, um sistema de alerta precoce para perturbações na cadeia de abastecimento de semicondutores no âmbito do Conselho de Comércio e Tecnologia EUA-UE.

Em novembro de 2023, os Estados Unidos e os seus parceiros assinaram o Acordo IPEF sobre a Resiliência da Cadeia de Abastecimento.

Este acordo fornece aos parceiros novas ferramentas para construir cadeias de abastecimento diversificadas e competitivas para sectores críticos, preparar e responder melhor às perturbações da cadeia de abastecimento através de canais de comunicação de emergência e simulações conjuntas de crises, e promover os direitos dos trabalhadores em todas as cadeias de abastecimento.

China

Além disso, o USTR continuou a trabalhar com parceiros comerciais para abordar políticas e práticas não comerciais que contribuem para a sobrecapacidade e o fornecimento único de produtos estratégicos essenciais, distorcem os mercados globais e prejudicam a diversidade e a segurança da cadeia de abastecimento.

Por exemplo, em 2023, os Estados Unidos e a União Europeia trocaram pontos de vista e informações sobre estas políticas e práticas no sector dos dispositivos médicos da China e o seu impacto negativo nos trabalhadores e empresas dos EUA e da UE, e coordenaram acções conjuntas em resposta a estas políticas e práticas.