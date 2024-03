Résilience de la chaîne d’approvisionnement: partenaires américains

Quels sont les partenariats mis en place par les États-Unis pour favoriser la résilience de la chaîne d’approvisionnement? Ce qui suit est la réponse de l’USTR à cette question.

La chaîne d’approvisionnement englobe tous les processus et activités liés à la production et à la distribution de biens et de services.

En 2023, l’USTR a continué à travailler avec des partenaires interagences pour identifier les initiatives liées au commerce qui peuvent soutenir les principes de l’administration pour la résilience de la chaîne d’approvisionnement: transparence; diversité, ouverture et prévisibilité; sécurité; et durabilité.

L’USTR est membre du Conseil de la Maison Blanche sur la résilience de la chaîne d’approvisionnement, lancé par le président américain Joe Biden en novembre 2023.

En outre, l’USTR et d’autres agences ont travaillé avec des partenaires commerciaux pour développer des approches visant à renforcer mutuellement les chaînes d’approvisionnement critiques.

Ils le font par l’intermédiaire du cadre économique de prospérité indo-pacifique (IPEF), du partenariat commercial américano-japonais, du conseil commercial et technologique américano-européen, du partenariat des Amériques pour la prospérité économique et d’autres initiatives commerciales bilatérales et régionales, ainsi que par le biais du G7 et du G20.

Résilience de la chaîne d’approvisionnement

En février 2023, les États-Unis, le Canada et le Mexique ont créé un sous-comité trilatéral d’intervention d’urgence dans le cadre du comité de compétitivité ACEUM afin de coordonner les efforts nord-américains visant à maintenir les flux commerciaux régionaux dans les situations d’urgence.

Ensuite, les États-Unis et l’Union européenne ont établi en mai 2023 un système d’alerte précoce pour les perturbations de la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs dans le cadre du Conseil du commerce et de la technologie États-Unis-Union européenne.

En novembre 2023, les États-Unis et leurs partenaires ont signé l’accord IPEF sur la résilience de la chaîne d’approvisionnement.

Cet accord fournit aux partenaires de nouveaux outils pour construire des chaînes d’approvisionnement diversifiées et compétitives pour les secteurs critiques, mieux se préparer et répondre aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement grâce à des canaux de communication d’urgence et des simulations de crise conjointes, et promouvoir les droits des travailleurs tout au long des chaînes d’approvisionnement.

Chine

En outre, l’USTR a continué à travailler avec ses partenaires commerciaux pour s’attaquer aux politiques et pratiques non commerciales qui contribuent à la surcapacité et à l’approvisionnement unique de produits stratégiques clés, faussent les marchés mondiaux et nuisent à la diversité et à la sécurité de la chaîne d’approvisionnement.

Par exemple, en 2023, les États-Unis et l’Union européenne ont échangé des points de vue et des informations sur ces politiques et pratiques dans le secteur des appareils médicaux en Chine et leur impact négatif sur les travailleurs et les entreprises des États-Unis et de l’UE, et ont coordonné des actions conjointes en réponse à ces politiques et pratiques.