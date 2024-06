Remodelação do Estádio Azteca: anunciado o investimento

O investimento para a remodelação do Estádio Azteca, prevista para 2024, está estimado em 900 milhões de pesos.

Embora a empresa Ollamani tenha informado que se trata de um investimento inicial, não especificou o montante total da remodelação.

A razão para este trabalho é que o Estádio Azteca será uma das sedes do Campeonato do Mundo de 2026, o que implica requisitos da FIFA.

Ollamani acrescentou que poderia incorrer, de tempos em tempos, em dívidas para realizar esta remodelação.

Remodelação do Estádio Azteca

Em 31 de março de 2024, o montante total deste compromisso para os anos de 2024, 2025 e 2026 ainda não estava determinado.

O Estádio Azteca é o maior estádio do México em termos de capacidade e um dos estádios mais importantes em função dos eventos que nele se realizam.

A FIFA confirmou recentemente que o Estádio Azteca acolherá jogos de futebol durante o Campeonato do Mundo de 2026, que se realizará no Canadá, México e Estados Unidos.

O Estádio Azteca será, assim, o único estádio do mundo a ter recebido jogos de três Campeonatos do Mundo da FIFA diferentes.

O Estádio Azteca acolherá cinco jogos do Campeonato do Mundo de 2026, três na fase de grupos, um nos oitavos de final e um nos oitavos de final. É o estádio mexicano com mais jogos para o próximo Campeonato do Mundo.

Grupo Televisa

A Ollamani é uma sociedade anónima que, como resultado da cisão do Grupo Televisa, tem como filiais algumas filiais que anteriormente faziam parte do Grupo Televisa.

Estas filiais desenvolvem actividades relacionadas com a prestação de serviços desportivos profissionais, jogos e sorteios, edição e distribuição de revistas e outros negócios.

Clube América

O Estádio Azteca é a casa do Club América, que atualmente participa na primeira divisão e está entre as equipas de futebol mais populares e bem sucedidas do México.

É também a casa do Club América Femenil, uma equipa de futebol profissional que participa na primeira divisão da liga mexicana de futebol feminino, atualmente conhecida como Liga MX Femenil.

Além disso, acolhe uma grande variedade de eventos privados e eventos ao vivo, incluindo concertos e espectáculos de artistas e intérpretes mexicanos e internacionais.