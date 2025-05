Receitas de comércio exterior diminuem em importância no México

A receita de comércio exterior diminuiu em importância no México nos últimos quatro anos, de acordo com dados do Ministério da Fazenda e Crédito Público (SHCP).

Do total da receita arrecadada pelo governo federal em 2024, as operações relacionadas ao comércio exterior contribuíram com 23,7%, depois de atingir 30,3% em 2020 e manter uma tendência de queda.

Receita de comércio exterior

Em 2024, as contribuições domésticas no México representaram 76% da receita tributária. Isso equivale a 3 trilhões 781.192 milhões de pesos. Em comparação com 2023, o valor cresceu 6,2% em termos reais.

Entre essas contribuições, destaca-se o IEPS. Sua arrecadação aumentou em 191.809 milhões de pesos, com um crescimento real de 60,6%.

A receita de comércio exterior do México, em bilhões de pesos, e sua contribuição para a receita total (em termos percentuais), é apresentada a seguir:

2020 : 969 ( 30,3 por cento).

2021 : 999 ( 28,0 por cento).

2022 : 1.080 ( 28,3 por cento).

2023 : 1.118 ( 24,7 por cento).

2024: 1.173 (23,7 por cento).

ICE

As contribuições de comércio exterior totalizaram 1 trilhão 173.490 milhões de pesos entre janeiro e dezembro de 2024. Nesse item, destaca-se a arrecadação de Impostos sobre Comércio Exterior (ICE), que atingiu 137.822 milhões de pesos. Esse valor foi 30,7% maior em termos reais em comparação com o mesmo período de 2023.

A arrecadação de impostos federais inclui impostos federais. Esses incluem o Imposto de Renda (ISR), o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) e o Imposto Especial sobre Produção e Serviços (IEPS).

Por outro lado, a receita federal não tributária é composta por várias taxas federais. Elas são geradas principalmente pela exploração de hidrocarbonetos e minerais.

Desde 2022, o desembaraço alfandegário de importação e exportação é feito pela Agência Nacional de Alfândega do México (ANAM).

Essa agência tem funções essenciais. Por um lado, ela verifica os dados em pedimentos, declarações e manifestações. Ela também confirma a origem das mercadorias.

Também é responsável pela cobrança de impostos e taxas de desembaraço aduaneiro. Por fim, supervisiona o cumprimento das regulamentações e restrições não tarifárias.