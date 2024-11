Ralentissement des investissements chinois aux États-Unis

Les investissements chinois aux États-Unis ont ralenti au cours des quatre dernières années, selon les données du ministère du Commerce.

Au cours de la dernière décennie, de 2014 à 2023, les entrées d’investissements directs étrangers (IDE) de la Chine aux États-Unis ont totalisé 293,851 milliards de dollars.

Le record historique a été atteint en 2019, avec des entrées de 38,792 milliards de dollars.

Mais depuis lors, l’absorption par les États-Unis des IDE chinois a ralenti, pour atteindre 28,043 milliards de dollars.

Investissements chinois aux États-Unis

L’évolution des IDE chinois aux États-Unis, en millions de dollars, est présentée ci-dessous:

2013 : 7,855.

2014 : 10,071.

2015 : 14,714.

2016 : 31,871.

2017 : 36,447.

2018 : 35,437.

2019 : 38,792.

2020 : 36,738.

2021 : 31,831.

2022 : 29,907.

2023: 28,043.

Nouveaux investissements

Les données du Bureau américain d’analyse économique (BEA) indiquent que les nouveaux investissements étrangers directs en provenance de Chine ont atteint un sommet en 2016 avec 27,4 milliards de dollars. Toutefois, en 2023, ce chiffre a chuté de 97,7% pour atteindre seulement 621 millions de dollars. La même année, les entités chinoises détenaient 62,4 milliards de dollars de stocks d’IDE sur le sol américain.

La Commission d’examen économique et de sécurité américano-chinoise attribue cette baisse aux changements politiques intervenus dans les deux pays. De 2016 à 2017, la Chine a demandé à ses investisseurs de réduire certains investissements étrangers. Elle a également renforcé le contrôle des capitaux à l’intérieur du pays. D’autre part, en 2018, les États-Unis ont adopté le Foreign Investment Risk Review Modernization Act (FIRRMA). Ce cadre législatif a élargi l’autorité du Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS) pour bloquer les investissements sensibles, principalement en provenance de Chine.

Le CFIUS, un comité interagences présidé par le secrétaire américain au Trésor, supervise les transactions d’IDE aux États-Unis. Son principal objectif est de s’assurer que ces investissements ne constituent pas un risque pour la sécurité nationale. La FIRRMA a renforcé ses capacités en élargissant l’éventail des transactions examinées. Il a également rendu obligatoire la déclaration de certaines transactions sensibles, qui était auparavant facultative. Il a également inclus davantage de facteurs liés à la sécurité nationale dans son analyse et a alloué plus de personnel et de fonds pour améliorer son fonctionnement.