Quais países são os 10 principais líderes em exportações de abacate?

A classificação dos países líderes nas exportações de abacate em 2024 foi liderada pelo México e pelo Peru.

Suas vendas cresceram a taxas de dois dígitos: as vendas do México aumentaram 20% para US$ 3,787 bilhões e as vendas do Peru aumentaram 29% para US$ 1,248 bilhão.

Líderes em exportações de abacate

Em 2024, a produção de abacate do México foi de 2,67 milhões de toneladas. Essa quantidade coloca o México como o maior produtor do mundo.

O abacate é uma fruta oleaginosa, pois contém gorduras saudáveis, principalmente ácidos graxos monoinsaturados.

Abaixo está a classificação dos maiores exportadores de abacate do mundo em 2024, em milhões de dólares e taxas de crescimento ano a ano:

México : 3.787 ( 20 por cento)..

Peru : 1.248 ( 29 por cento).

Holanda : 1.235 ( 14 por cento).

Espanha : 463 ( 12 por cento).

Marrocos : 315 (não aplicável, devido ao fato de não haver exportações anteriores).

Colômbia : 310 ( 54 por cento).

Chile : 292 ( 19 por cento).

Israel : 260 ( 0 por cento).

África do Sul : 205 ( 42 por cento).

Estados Unidos: 177 (38 por cento).

Vantagens comparativas do México

Aqui estão as razões pelas quais o México é líder na produção de abacate, de acordo com dados do Departamento de Agricultura dos EUA e do Ministério da Agricultura do México:

As regiões de cultivo têm um clima quente e subúmido. As temperaturas variam entre 20 °C e 25 °C, condições ideais para o cultivo da fruta.

Michoacán, o principal estado produtor, está localizado no Eixo Vulcânico Trans-Mexicano. Essa área oferece solos férteis e bem drenados, presentes em mais de 80% das áreas cultivadas.

Os pomares estão entre 1.200 e 2.300 metros acima do nível do mar. Essa altitude permite quatro florações sobrepostas por ano, o que garante uma produção constante.

Graças ao clima, à altitude e aos ciclos de floração, o México pode cultivar abacates em todas as estações.

A região recebe uma precipitação média anual de 163 cm. Sessenta e um por cento dos pomares dependem da chuva e 39% usam irrigação por gotejamento, uma técnica eficiente e de cultivo.

O Ministério da Agricultura conseguiu manter o status de livre de pragas em 88 municípios e nove zonas agroecológicas, cobrindo mais de 87% da área de cultivo de abacate do país.