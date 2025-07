Quanto aumentaram as tarifas dos EUA? O indicador da Coface 

Quanto aumentaram as tarifas dos EUA? A seguradora de crédito francesa Coface dá a resposta, atual e potencial.

Até junho de 2025, a taxa tarifária média efetiva dos EUA sobre as importações era de 19%.

Quanto aumentaram as tarifas

Antes da trégua comercial com a China, a taxa tarifária média efetiva dos EUA era de 26%.

Finalmente, se as tarifas anunciadas no “Dia da Libertação” e a tarifa de 125% sobre a China fossem adicionadas, a taxa tarifária média efetiva dos EUA seria de 36%.

De acordo com a Coface, essa última tarifa seria a mais alta já aplicada pelos EUA.

A Coface acredita que a perspectiva econômica global é incerta e depende das decisões geopolíticas e comerciais dos EUA. Se Trump restabelecer as tarifas suspensas, o crescimento global poderá ser atingido com mais força do que o esperado. Embora as tarifas estejam em níveis recordes nas últimas décadas, seu efeito sobre o déficit comercial será limitado.

No curto prazo, a Coface projeta que uma recessão nos EUA parece improvável. Mas ela prevê uma desaceleração global. A China também está enfrentando uma demanda enfraquecida. Se a guerra comercial ou os conflitos regionais aumentarem, a Coface estima que o crescimento global poderá cair abaixo de 2%. Além disso, a inflação permanece incerta e pode aumentar se houver retaliações comerciais.

Economia dos EUA

O Federal Reserve projeta que o crescimento real do PIB dos EUA será de 1,4% em 2025 e 1,6% em 2026, de acordo com as últimas projeções medianas do FOMC apresentadas após a reunião de junho de 2025

Por sua vez, a Coface prevê que a inflação pode ser moderada em várias economias emergentes, graças à queda dos preços das commodities e a um dólar mais fraco. No entanto, o aumento dos preços da energia continua sendo um risco, especialmente devido às tensões no Oriente Médio.

Diante dessa incerteza, é provável que os principais bancos centrais ajam com cautela. Nos Estados Unidos, a Coface prevê que a desinflação voltará no segundo semestre de 2026, o que permitiria que o Fed retomasse os cortes nas taxas. Na Europa, a incerteza é maior, especialmente devido a possíveis ajustes fiscais.