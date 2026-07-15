Produção de tomates nos Estados Unidos: persistem limitações estruturais

O Ministério da Economia do México indicou que persistem limitações estruturais na produção de tomates nos Estados Unidos.

Como consequência, as exportações mexicanas desse vegetal para o mercado norte-americano complementam as necessidades internas dos Estados Unidos.

Importações dos Estados Unidos

As importações de tomates do México pelos Estados Unidos caíram a uma taxa anual de 26,4% em 2025, para 2.298 milhões de dólares, após cinco anos de crescimento contínuo.

Mas, de janeiro a maio deste ano, as importações dos Estados Unidos de tomates mexicanos cresceram 4,4%, para 1.226 milhões de dólares. Com isso, recuperaram parcialmente a queda registrada em 2025.

A seguir, é apresentada a tendência das importações dos Estados Unidos de tomates do México, em milhões de dólares:

2018 : 2.060.

2019 : 1.958.

2020 : 2.381.

2021 : 2.387.

2022 : 2.477.

2023 : 2.713.

2024 : 3.124.

2025 : 2.298.

Janeiro-maio de 2025 : 1.174.

Janeiro-maio de 2026: 1.226.

Produção de tomates nos Estados Unidos

A implementação de métodos de cultivo que exigem mais mão de obra e as restrições ambientais aumentaram a vulnerabilidade das culturas a pragas e problemas fitossanitários relacionados.

Na Califórnia, a situação é semelhante, segundo a Secretaria da Economia: os produtores também enfrentam pressões relacionadas ao uso da terra e à escassez de mão de obra, além de secas persistentes e limitações recorrentes no abastecimento de água.

Consequentemente, o Ministério da Economia considerou que, embora os tomates mexicanos mantenham uma presença significativa no mercado norte-americano, essa participação não se deve a práticas comerciais desleais, estratégias de deslocamento impulsionadas pelas exportações nem aumentos artificiais das exportações mexicanas.

Em vez disso, deve-se às limitações estruturais e à incapacidade histórica dos produtores tradicionais norte-americanos de cultivo ao ar livre. Eles n&atilde;o conseguem fornecer de forma consistente o volume, a qualidade e a variedade de tomates frescos que o mercado exige. Isso é especialmente crítico sob condições climáticas, trabalhistas e de uso da terra cada vez mais adversas.

Essas circunstâncias, por sua vez, geraram uma forte dependência dos principais produtores e participantes do mercado norte-americano em relação às importações mexicanas.

Para atender às preferências dos consumidores por uma grande variedade de tomates, atualmente o abastecimento é integrado em toda a América do Norte. No entanto, nenhuma região, por si só, consegue fornecer todos os produtos durante o ano inteiro, conforme mencionado na audiência pública.