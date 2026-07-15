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Produção de tomates nos Estados Unidos: persistem limitações estruturais

14 julio, 2026
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Fotografia em primeiro plano que mostra uma grande quantidade de tomates vermelhos, frescos e maduros, empilhados em cestas de vime trançadas em um mercado ou centro de distribuição.
Foto: Josephine Baran, via Unsplash. O abastecimento integrado de tomates frescos na América do Norte depende das exportações mexicanas para complementar a produção norte-americana, que enfrenta severas limitações estruturais e climáticas.

O Ministério da Economia do México indicou que persistem limitações estruturais na produção de tomates nos Estados Unidos.

Como consequência, as exportações mexicanas desse vegetal para o mercado norte-americano complementam as necessidades internas dos Estados Unidos.

Importações dos Estados Unidos

As importações de tomates do México pelos Estados Unidos caíram a uma taxa anual de 26,4% em 2025, para 2.298 milhões de dólares, após cinco anos de crescimento contínuo.

Infografia sobre a lacuna do tomate: as exportações mexicanas compensam as limitações estruturais dos Estados Unidos, como secas, falta de água e escassez de mão de obra, garantindo um abastecimento constante e de qualidade para todos os consumidores finais.
Sinergia comercial: o México atende à demanda dos Estados Unidos diante da incapacidade dos produtores locais de fornecer volumes consistentes, devido a fatores climáticos adversos, falta de mão de obra e terras limitadas.

Mas, de janeiro a maio deste ano, as importações dos Estados Unidos de tomates mexicanos cresceram 4,4%, para 1.226 milhões de dólares. Com isso, recuperaram parcialmente a queda registrada em 2025.

A seguir, é apresentada a tendência das importações dos Estados Unidos de tomates do México, em milhões de dólares:

  • 2018: 2.060.
  • 2019: 1.958.
  • 2020: 2.381.
  • 2021: 2.387.
  • 2022: 2.477.
  • 2023: 2.713.
  • 2024: 3.124.
  • 2025: 2.298.
  • Janeiro-maio de 2025: 1.174.
  • Janeiro-maio de 2026: 1.226.

Produção de tomates nos Estados Unidos

A implementação de métodos de cultivo que exigem mais mão de obra e as restrições ambientais aumentaram a vulnerabilidade das culturas a pragas e problemas fitossanitários relacionados. 

Na Califórnia, a situação é semelhante, segundo a Secretaria da Economia: os produtores também enfrentam pressões relacionadas ao uso da terra e à escassez de mão de obra, além de secas persistentes e limitações recorrentes no abastecimento de água. 

Consequentemente, o Ministério da Economia considerou que, embora os tomates mexicanos mantenham uma presença significativa no mercado norte-americano, essa participação não se deve a práticas comerciais desleais, estratégias de deslocamento impulsionadas pelas exportações nem aumentos artificiais das exportações mexicanas. 

Em vez disso, deve-se às limitações estruturais e à incapacidade histórica dos produtores tradicionais norte-americanos de cultivo ao ar livre. Eles n&amp;atilde;o conseguem fornecer de forma consistente o volume, a qualidade e a variedade de tomates frescos que o mercado exige. Isso é especialmente crítico sob condições climáticas, trabalhistas e de uso da terra cada vez mais adversas. 

Essas circunstâncias, por sua vez, geraram uma forte dependência dos principais produtores e participantes do mercado norte-americano em relação às importações mexicanas. 

Para atender às preferências dos consumidores por uma grande variedade de tomates, atualmente o abastecimento é integrado em toda a América do Norte. No entanto, nenhuma região, por si só, consegue fornecer todos os produtos durante o ano inteiro, conforme mencionado na audiência pública.

 

Imágenes cortesía de Redacción Opportimes | Opportimes y Redacción Opportimes | Opportimes

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