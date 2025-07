Os 5 indicadores das alfândegas do México

A Agência Nacional das Alfândegas do México (ANAM) comunicou os resultados de vários indicadores das alfândegas do México.

A crescente interconexão do comércio mundial torna necessária a modernização dos sistemas aduaneiros. As oportunidades são cada vez maiores, mas os desafios também. De acordo com o Banco Mundial, o comércio internacional representou 63% do PIB mundial em 2022. Este foi o nível mais elevado desde 1970.

Apesar dos choques e crises externas, a tendência tem vindo a aumentar há cinco décadas. No caso do México, a abertura comercial tem sido ainda mais acentuada. Em 1970, o comércio externo representava menos de 20% do PIB. Em 2024, essa proporção subiu para 72,3%. Muito acima da média mundial.

Indicadores das alfândegas do México

Existem 50 estâncias aduaneiras a funcionar no México. Estão localizadas em pontos estratégicos: a fronteira norte, a fronteira sul, os portos marítimos e os aeroportos interiores.

Desempenham um papel fundamental. Regulam o comércio externo, facilitam a cobrança de impostos e reforçam a segurança económica do país. São também essenciais para manter o fluxo de mercadorias e garantir o cumprimento das regras comerciais.

Eis alguns dos indicadores aduaneiros do México:

Tempo médio de importação de mercadorias : 5,23 dias em média.

Tempo médio de desalfandegamento com despacho livre : 18,02 minutos em média.

Custo da cobrança bruta das alfândegas : 0,25 pesos por 100.

Tempo médio de realização dos controlos físicos das importações e exportações : 6,13 horas.

Tempo médio para o desalfandegamento com reconhecimento: 206,96 minutos em média.

Comércio externo

O regionalismo continua a ser fundamental para a política comercial do México. A prova está na ampla rede de acordos preferenciais assinados nos últimos anos.

Desde 2017, três tratados marcaram um novo rumo. O primeiro foi o TIPAT, que reforçou os laços com a Ásia-Pacífico. Depois, veio o T-MEC, que substituiu o antigo NAFTA e renovou as relações com os Estados Unidos e o Canadá.

Mais tarde, o México assinou o Acordo de Continuidade do Comércio com o Reino Unido, na sequência da sua saída da União Europeia. Estes acordos reflectem o empenho do país numa integração estratégica no comércio mundial.

Estes indicadores integram o rácio comércio externo/PIB do México em 2024, de acordo com dados do IMD e da OMC, em milhões de dólares:

PIB : 1.928.000.

Exportações de produtos : 617.000.

Importações de produtos : 644.000.

Exportações de serviços : 62.000.

Importações de serviços: 70.000.