O Japão reduz sua participação no déficit comercial dos EUA

O Japão reduziu sua participação no déficit comercial dos EUA tanto nos últimos anos quanto nas últimas décadas.

De janeiro a maio de 2025, a participação do Japão no déficit comercial de mercadorias dos EUA foi de 4,8%.

Nesse período, no comércio bilateral, as exportações japonesas totalizaram US$ 62,958 bilhões e as exportações dos EUA foram de US$ 33,667 bilhões.

Déficit comercial dos EUA

Hajime Takata, membro do Conselho de Governadores do Banco do Japão, observou que a participação do Japão no déficit comercial dos EUA caiu para 6%, em comparação com mais de 50% no início da década de 1990.

Consequentemente, Takata considerou que a situação geopolítica do Japão é muito diferente agora. Por motivos de segurança econômica, várias fábricas retornaram ao país. Um exemplo claro: o aumento da produção de semicondutores em Kumamoto e Hokkaido. Takata disse que isso contrasta com a década de 1990, quando o Japão era o principal alvo das políticas de contenção de Washington.

Abaixo está o déficit comercial de mercadorias dos EUA com o Japão, em milhões de dólares, e a participação do Japão no déficit comercial total dos EUA em mercadorias, de acordo com dados do Departamento de Comércio:

2018 : 67.196 ( 7,7 por cento).

2019 : 68.984 ( 8,1 por cento).

2020 : 55.414 ( 6,1 por cento).

2021 : 60.163 ( 5,6 por cento).

2022 : 68.013 ( 5,8 por cento).

2023 : 71.175 ( 6,7 por cento).

2024 : 68.468 ( 5,7 por cento).

Janeiro a maio de 2025: 29.291 (4,8 por cento).

Taxa de crescimento econômico japonês

Takata acredita que as empresas japonesas conseguiram superar os atritos comerciais e a concorrência de custos, impulsionados pela valorização do iene. Elas fizeram isso por meio de uma reestruturação focada em cortes salariais e redução de custos, inclusive por meio de subsidiárias. Entretanto, esse processo teve uma consequência duradoura: a ideia de que nem os salários nem os preços deveriam aumentar.

Assim começou um longo período de estagnação do trabalho. Além disso, Takata alertou que essa estratégia também poderia marcar o início do declínio da taxa de crescimento potencial do Japão, devido à falta de investimentos.